Ferminderjen fan metaanemissies yn lânbou: in trochbraak yn duorsume lânbou

Op 'e konferinsje 'Agriculture and Climate Change: Science into Action' dielde Teagasc Principal Research Scientist, Prof Sinead Waters, baanbrekkend ûndersyk as ûnderdiel fan it 'Meth-Abate'-projekt. Yn in poging om it alarmearjende nivo fan broeikasgassen te bestriden, benammen metaan, generearre troch de Ierske lânbou-yndustry, hawwe prof Waters en har team wurke oan nije pleatsbere technologyen.

Resinte gegevens fan it Environmental Protection Agency (EPA) die bliken dat in skriklike 72% fan 'e Ierske agri-GHG-útstjit kin wurde taskreaun oan metaan. Dêrtroch hat de yndustry fûleindich socht nei effektive metoaden om dizze útstjit te beheinen.

It 'Meth-Abate'-projekt hat him rjochte op 'e ûntwikkeling fan oksidearjende metaan-ynhibitoren, in oanbod fan produkten produsearre troch GlasPort Bio yn Galway. Bewiisd te wêzen feilich foar konsumpsje, dizze peroxide-basearre ferbiningen hawwe ûndergien wiidweidige proeven, demonstrearje harren effektiviteit yn it ferminderjen fan metaan útstjit fan herkauwers fermentaasje.

It meast tasizzende produkt dat út dizze stúdzjes ûntstiet is RumenGlas, dy't kalsiumperoxid brûkt as syn wichtichste yngrediïnt. Prof Waters markearre de kosten-effektiviteit, en beoardiele dat it allinich sawat 0.9-13c per holle per dei soe bedrage. It team observearre in signifikante reduksje yn metaan-emissies, mei in 17% fermindering yn 'e lege dosis en in opmerklike 28% reduksje yn' e hege dosis yn ferliking mei de kontrôtgroep.

Neist har metaan-ferminderende eigenskippen, fertoane dizze ynhibitoren ek potinsjele prestaasjesfoardielen troch wetterstof te omlieden yn flechtige fatty soeren. Dizze fynst presintearret in spannend perspektyf foar feehâlders, om't ferbettere prestaasjes de kosten fan it opnimmen fan it feedaddityf yn har operaasjes kinne kompensearje.

Om it neilibjen fan feiligensregels te garandearjen, sil it RumenGlas-produkt begjin 2024 evaluearje troch de European Food Safety Authority (EFSA). As it goedkard is, sil it in tagonklike en effisjinte oplossing foar boeren leverje, om't it maklik yn pelletfoarm kin wurde administreare.

Njonken it ynnovative wurk útfierd troch Teagasc, beklamme oare saakkundigen op 'e konferinsje it belang fan it ferminderjen fan metaanemissies yn 'e lânbou. Troch foarútgong yn fokpraktiken en it oanpakken fan leeftydsrelatearre faktoaren, wurdt rûsd dat enteryske metaanemissies fan fee yn 25 mei 2050% kinne wurde fermindere.

It is krúsjaal om te erkennen dat elke boarne fan metaanemissies, nettsjinsteande it oantal bisten of har bydrage oan globale opwaarming, in wichtige rol spilet yn klimaatferoaring. Troch it ymplementearjen fan effektive strategyen en technologyen lykas RumenGlas, kinne boeren in taastber ferskil meitsje yn it ferminderjen fan de miljeu-ynfloed fan har operaasjes, wat úteinlik liede ta in mear duorsume takomst foar de lânbou.

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wat binne broeikasgassen útstjit?

Broeikasgassen (GHG) útstjit ferwiist nei de frijlitting fan gassen yn 'e sfear fan' e ierde dy't bydrage oan it broeikaseffekt. Dizze gassen fange waarmte en feroarsaakje globale opwaarming en klimaatferoaring. De primêre broeikasgassen omfetsje koalstofdiokside (CO2), metaan (CH4), stikstofoxide (N2O), en fluorinearre gassen.

2. Wêrom is reduksje fan metaanútstjit wichtich yn de lânbou?

Metaan is in krêftich broeikasgas dat in signifikant heger potinsjeel foar opwaarming fan 'e wrâld hat yn ferliking mei koalstofdiokside. Yn 'e agraryske sektor komt de útstjit fan metaan foaral út fee, benammen rûchdieren lykas fee. It ferminderjen fan metaanútstjit yn de lânbou is krúsjaal foar it mitigearjen fan klimaatferoaring en it realisearjen fan duorsumens yn de lânbou.

3. Wat is it 'Meth-Abate' projekt?

It 'Meth-Abate'-projekt is in ûndersyksinisjatyf ûndernommen troch Teagasc, de Ierske lânbou- en fiedingsûntwikkelingsautoriteit. It projekt hat as doel om lânbou-klear technologyen en ynnovative oplossingen te ûntwikkeljen om metaanemissies fan feehâlderij te ferminderjen. It primêre doel is om effektive metoaden te identifisearjen foar it ferminderjen fan de miljeu-ynfloed fan lânbou, wylst duorsume produksjepraktiken behâlden wurde.

4. Wat is RumenGlas en hoe wurket it?

RumenGlas is in produkt ûntwikkele troch GlasPort Bio yn Galway as ûnderdiel fan it 'Meth-Abate' projekt. It is in oksidearjende metaan-ynhibitor dy't kalsyperoxide brûkt as har aktive ferbining. RumenGlas fungearret as in wetterstof sink, omlaat wetterstof yn flechtich fatty soeren, dêrmei it ferminderjen fan metaan útstjit fan herkauwers fermentaasje. It wurdt administreare yn pelletfoarm, wêrtroch it handich is foar boeren om it yn feefoer op te nimmen.

5. Wat binne de mooglike foardielen fan it brûken fan RumenGlas?

Neist syn metaan-ferminderende eigenskippen toant RumenGlas potensjele prestaasjesfoardielen foar fee. Troch it omlieden fan wetterstof yn flechtige fatty soeren, kin it dierprestaasjes ferbetterje, en bydrage oan ferhege produktiviteit. Dizze ferbettering fan prestaasjes kin de kosten fan it opnimmen fan RumenGlas yn it fied mooglik kompensearje, wat it in ekonomysk libbensfetbere oplossing makket foar boeren.

