NASA ûntdekt "koalstofdragende" molekulen yn 'e atmosfear fan eksoplaneet K2-18 b

NASA hat oankundige dat gegevens fan 'e James Webb Space Telescope de oanwêzigens fan "koalstofdragende" molekulen yn 'e sfear fan eksoplaneet K2-18b hawwe iepenbiere. Dizze ûntdekking leit sawat 120 ljochtjier fuort yn 'e bewenbere sône fan syn hoststjer, en foeget ta oan eardere waarnimmings makke troch de Hubble-romteteleskoop dy't de oanwêzigens oanjûn fan in wetterstofrike sfear en in wetteroerflak bedekt mei de oseaan op K2-18 b.

K2-18 b, dy't yn 2015 ûntdutsen waard troch de Kepler-romteteleskoop, draait elke 33 dagen op in ôfstân fan sa'n 13 miljoen kilometer om syn host reade dwerchstjer. Wylst dizze ôfstân rûchwei ien tredde is fan de ôfstân tusken Merkurius en de Sinne yn ús sinnestelsel, lit it feit dat reade dwerchstjerren lytser en koeler binne K2-18 b bestean binnen de bewenbere sône dêr't floeiber wetter mooglik oanwêzich wêze kin.

As "mini-Neptunus" is K2-18 b sawat 8.6 kear massaal as de ierde. Dit soarte fan eksoplaneet bestiet net yn ús sinnestelsel, en astronomen hawwe beheind begryp fan har atmosfearen. NASA is lykwols fan betinken dat dizze "Hycean" wrâlden, lykas K2-18 b, kânsrike omjouwings biede foar it bestean fan libben.

De resinte waarnimmings makke troch de Webb-teleskoop jouwe oan op de oanwêzigens fan metaan en koaldiokside yn 'e sfear fan K2-18 b. Fierder suggerearje de krapte oan ammoniak en de mooglike detectie fan dimethylsulfide de mooglikheid fan wetteroseanen ûnder de wetterstofrike sfear fan 'e planeet.

Hoewol de oerfloed fan dizze molekulen signifikant is, merkt NASA op dat it it fermogen fan 'e planeet net garandearret om it libben te stypjen. K2-18 b hat in gruttere straal as de ierde, en de oseaan kin te hyt wêze as hielendal net floeiber. Fierdere observaasjes fan 'e eksoplaneet sille nedich wêze om mear gegevens te sammeljen en in dúdliker begryp te krijen fan syn gearstalling en bewenberens.

De Webb-teleskoop kin K2-18 b net direkt observearje fanwegen de helderheid fan syn hoststjer. Ynstee dêrfan fertrouwe astronomen op 'e transitmetoade, wêrmei't se it lichte dimmen fan 'e helderheid fan 'e stjer observearje as de planeet der foar giet. Dizze metoade lit de analyze fan it ljocht dat troch de atmosfear fan 'e eksoplaneet giet, en jout ynsjoch yn syn komposysje.

NASA beklammet dat dizze ûntdekking mar it begjin is, om't d'r folle mear waarnimmings binne fan mooglike eksoplaneten yn bewenbere sône. It buro ferwachtet dat de takomstige waarnimmings fan Webb in skat oan ynformaasje sille leverje oer eksoplaneten en har potensjeel foar it stypjen fan it libben.

Boarnen: NASA, Universiteit fan Cambridge