By

De lêste jierren is Venus bekend om syn hurde en ûngastfrije sfear. Twa aparte wittenskiplike teams hawwe lykwols baanbrekkende ûntdekkingen makke dy't ús belibbing fan 'e atmosfearyske ferskynsels fan dizze oanbuorjende planeet kinne feroarje.

Ien team fan planetêre wittenskippers stelde in teory foar dat de heldere flitsen dy't yn 'e sfear fan Venus waarnommen wurde koe wurde feroarsake troch meteoaren. Dizze teory hat nijsgjirrigens opwekke oer wat wirklik op Venus bart en daagt it konvinsjonele leauwen út dat de flitsen ferbûn binne mei bliksemstoarmen.

Yn 2021, tidens in tichtby fleanfjild fan Venus's nachtlike kant, ûntdekte de Parker Solar Probe radiogolven bekend as "fluiterwellen." Dizze weagen, dy't rap fan frekwinsje feroarje, waarden observearre om nei Fenus nei ûnderen te bewegen, yn tsjinstelling ta wat ferwachte wurde soe as se waarden feroarsake troch bliksem.

Romtefysikus Harriet George en har team oan 'e Universiteit fan Colorado Boulder observearre in nijsgjirrige karakteristyk fan dizze Venusian whistlerwellen. Se stelle foar dat fersteuringen yn 'e swakke magnetyske fjilden fan Venus, ynstee fan bliksem, ferantwurdlik wêze kinne foar it generearjen fan dizze weagen. As magnetyske fjildlinen ferskowe en opnij ferbine, wurde substansjele hoemannichten enerzjy frijlitten, dy't mooglik de waarnommen fluitwellen generearje.

Magnetyske werferbiningen binne keppele oan ferskate ferskynsels yn oare omjouwings, lykas it fersnellen fan 'e sinnewyn en it triggerjen fan auroras op ierde. De skaaimerken fan dizze magnetyske werferbiningen komme oerien mei de mooglikheid om fluitwellen op Venus te meitsjen, neffens de ûndersikers.

Dizze ûntdekkingen foegje kompleksiteit ta oan ús begryp fan Venus's atmosfearyske prosessen. Wylst it begryp fan konstante bliksemstoarmen op Venus yn twifel kin wurde, is it mystearje om 'e boarne en natuer fan har fluitwellen ferdjippe. Dit hat de belangstelling wekken fan planetêre wittenskippers en astronomen, dy't graach wolle om dizze himelske buorman fierder te ferkennen.

Boarne: It orizjinele artikel [jou folsleine titel fan it orizjinele artikel] waard publisearre [jouwe publikaasjedatum] yn [namme fan publikaasje jaan].