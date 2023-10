Wittenskippers hawwe ûntdutsen dat it ôffal fan raketten en romtefarders dy't yn 'e boppeste sfear fan 'e ierde efterlitten binne, in bliuwende ynfloed kinne hawwe op it klimaat. In resinte stúdzje publisearre yn 'e Proceedings of the National Academy of Sciences die bliken wichtige hoemannichten aluminium en eksoatyske metalen yn' e stratosfear fan 'e ierde. It team fan ûndersikers wie yn steat om dizze seldsume metalen te identifisearjen as ûntstean fan romtefarders dy't opbaarnen by it weromkommen. Dizze fynst makket soargen oer hoe't de groeiende romte-yndustry de boppeste sfear fan 'e ierde beynfloedet.

De stúdzje befette it operearjen fan in spesjaal ûndersyksfleantúch útrist mei in gefoelich ark om aerosolen yn 'e sfear te sammeljen. De sammele gegevens jouwe oan dat mear as 20 eleminten, ynklusyf lithium, aluminium, koper en lead, oanwêzich wiene yn ferhâldingen dy't oerienkomme mei dy brûkt yn romtefarders. Dizze metalen waarden fûn yn sa'n 10% fan swevelsûrpartikels, dy't essensjeel binne foar it beskermjen en bufferjen fan de ozonlaach.

It tanimmend oantal raketlansearrings draacht by oan it sammeljen fan dizze metallyske dieltsjes yn 'e stratosfear. Yn 2022 wiene d'r in rekordbrekkende 180 raketlansearrings, en dit oantal wurdt ferwachte om te ferheegjen as de romte-yndustry trochgiet mei it lansearjen fan mear satelliten en romtefarders. De ûndersikers beklamme de needsaak om de ynfloed fan minsklike romteflecht op 'e planeet te begripen, benammen op' e ozonlaach, dy't in krúsjale rol spilet by it absorbearjen fan skealike strieling fan 'e sinne.

De befinings fan 'e stúdzje markearje de urginsje fan it studearjen en begripen fan' e feroaringen dy't foarkomme yn 'e sfear fan' e ierde. De ynfloed fan minsklike besetting en romteaktiviteiten kin wichtiger wêze dan earder tocht. It is essensjeel om ûndersyk nei ús planeet te prioritearjen om de potensjele gefolgen fan romteferkenning better te begripen en te ferminderjen.

