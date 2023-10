Nije stúdzje lit lokale koargolven sjen yn 'e magnetosfear fan Merkurius

In resinte stúdzje útfierd troch in ynternasjonaal ûndersyksteam hat de oanwêzigens fan pleatslike koarwellen yn 'e magnetosphere fan Mercury iepenbiere. Dizze weagen spylje in fitale rol by it beskermjen fan 'e planeet fan kosmyske strieling en wurde generearre troch elektromagnetyske weagen. De stúdzje beklammet de betsjutting fan it begripen fan Mercurius's magnetosphere en har ynteraksje mei de sinnewyn.

Merkurius, de planeet dy't it tichtste by de sinne is, ûnderfynt sterke ynfloed fan 'e sinnewyn. De Mariner 10 romtesonde ûndersocht Merkurius foar it earst yn 'e jierren '1970 en ûntduts syn magnetysk fjild en magnetosfear, fergelykber mei dat fan 'e ierde. Folgjende misjes, lykas MESSENGER en it BepiColombo International Mercury Exploration Project, levere fierdere ynsjoch yn it magnetysk fjild en magnetosphere fan Mercury.

It romteskip Mio, in ûnderdiel fan 'e BepiColombo-missy, waard lansearre yn 2018 en is op it stuit ûnderweis nei Merkurius. Tidens bys fan Merkurius yn 2021 en 2022 observearre it romteskip lokale koargolven yn 'e moarnsektor fan' e magnetosfear fan Merkurius. Dizze weagen waarden allinich yn in spesifike regio ûntdutsen en wurde leaud dat se opwekke wurde troch de kromming fan Mercurius syn magnetyske fjildlinen, dy't beynfloede wurde troch de sinnewyn.

De stúdzje brûkte avansearre teoryen en simulaasjes om de generaasje fan koargolven yn Mercurius's magnetosphere te begripen. It waard fûn dat yn 'e moarnsektor enerzjy effisjint oerbrocht fan elektroanen nei elektromagnetyske weagen lâns de magnetyske fjildlinen, wêrtroch geunstige betingsten kreëarje foar generaasje fan koarwellen. Dizze fynst beljochtet it belang fan 'e planetêre magnetyske fjildlinen, sterk beynfloede troch de sinnewyn, by it foarmjen fan' e dynamyk fan 'e magnetosfear fan Merkurius.

It ûndersyksteam brûkte observaasjes fan elektromagnetyske wellen en numerike simulaasjes om har befinings te validearjen. Dizze stúdzje draacht by oan ús begryp fan 'e komplekse ynteraksjes tusken planetêre magnetospheres en de sinnewyn, en leveret weardefolle ynsjoch yn' e prosessen dy't planeten beskermje tsjin kosmyske strieling.

boarnen:

- Ofbylding fan Mercury: NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Carnegie Institution of Washington

- Definysjes: Plasma - ien fan 'e fjouwer fûnemintele steaten fan matearje, besteande út positive ioanen en frije elektroanen. JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency