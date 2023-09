Unthâld-induzearre Magnus-effekt: Ferkenne de ûnferwachte krommebal op mikroskaal

It Magnus-effekt, in ferskynsel dat waarnommen wurdt as in draaiend foarwerp ôfwykt fan it ferwachte paad, is oantoand op mikroskopysk nivo te bestean. In team fan ûndersikers fan de Universiteit fan Konstanz die eksperiminten, wylst in oar team fan de Universiteit fan Göttingen in wittenskiplike ferklearring joech foar it ferskynsel. Dizze ûntdekking koe tapassingen hawwe yn 'e ûntwikkeling fan meganismen om mikroskopyske dieltsjes te manoeuvreren en te kontrolearjen, lykas ek yn' e skepping fan mini-robots dy't de minsklike bloedstream kinne navigearje om spesifike lokaasjes yn it lichem te rjochtsjen.

It Magnus-effekt wurdt typysk waarnommen as in rotearjend foarwerp troch loft of in floeistof beweecht. As it objekt draait, feroarsaket it in ferfoarming yn 'e stream fan it omlizzende medium, wat resulteart yn ferskillen yn snelheid oan wjerskanten fan it objekt. Dit liedt ta in krêft dy't feroarsaket dat it objekt fan syn rjochte bewegingspaad ôfwykt. De omfang fan it Magnus-effekt nimt lykwols ôf as de grutte fan it foarwerp ôfnimt, en ferdwynt hast foar objekten fan mar in pear tûzensten fan in millimeter yn diameter.

Yn har eksperiminten hawwe de ûndersikers oan 'e Universiteit fan Konstanz in signifikant grut Magnus-effekt opmurken yn miniatuer magnetyske glêzen sfearen dy't draaie ûnder de ynfloed fan in magnetysk fjild en bewege troch in viskoelastyske floeistof. Oars as wetter, eksposearje viskoelastyske floeistoffen sawol floeistoflike as elastyske-like eigenskippen. Dizze floeistoffen, lykas bloed- of polymearoplossingen, reagearje mei in fertraging op feroaringen, fergelykber mei hoe't breedeg stadichoan syn oarspronklike foarm weromkomt nei't se pokt binne.

Dr Debankur Das en professor Matthias Krüger fan de Universiteit fan Göttingen ûntwikkele in model om it Magnus-effekt op mikroskopysk nivo te ferklearjen. Se ûntdutsen dat de fertraging yn 'e reaksje fan' e viskoelastyske floeistof de kaaifaktor is efter it Magnus-effekt. De ferfoarme floeistof om de draaiende bol hinne triuwt it oan 'e kant, koppelt rotaasje en oersetting. Opmerklik bliuwt it Magnus-effekt in pear sekonden oanhâlden, sels nei't de rotaasje abrupt stoppet, yn tsjinstelling ta de direkte ferdwining dy't waarnommen is yn gruttere objekten dy't troch de loft bewege.

De befinings fan 'e ûndersikers jouwe ljocht op' e mystearjes fan it Magnus-effekt op mikroskopysk nivo, en jouwe ynsjoch yn it gedrach fan rotearjende objekten yn viskoelastyske floeistoffen. De potinsjele tapassingen fan dizze kennis omfetsje foarútgong yn partikelmanipulaasje en de ûntwikkeling fan miniaturisearre robotsystemen dy't yn steat binne om yngewikkelde romten yn it minsklik lichem te navigearjen.

[Boarne: Universiteit fan Göttingen]

Definysjes:

– Magnus-effekt: It ferskynsel dat wurdt waarnommen as in draaiend foarwerp ôfwykt fan syn ferwachte paad troch de ferfoarming fan de omlizzende stream fan lucht of floeistof.

- Viskoelastyske floeistof: In soarte floeistof dy't sawol floeistoflike as elastysk-like eigenskippen eksposearret, en kombinearret de skaaimerken fan in floeistof en in fêste stof. Foarbylden omfetsje bloed- en polymearoplossingen.

Boarne: Universiteit fan Göttingen, "Memory-induced Magnus-effekt: Sjoch nei de unferwachte curveball yn miniatuer" (2023, 26 septimber)