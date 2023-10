Ferhege hoemannichten lead fûn yn gletsjeromjouwings

Undersikers fan it Journal of Geophysical Research: Biogeosciences hawwe eksperiminten dien om de hege nivo's fan lead (Pb) te ferklearjen fûn yn gletsjers en gletsjersmeltwetter. Lead, in gefaarlik swier metaal dat histoarysk brûkt wurdt yn benzine-additiven, is yn 'e sfear ferfierd en ôfset yn ôfstângebieten. Nettsjinsteande de útfasering fan leaded benzine, de hjoeddeiske nivo's fan Pb yn glaciated omjouwings kin net ferklearre wurde troch atmosfearyske ôfsetting allinnich.

De stúdzje fan Krause et al. rjochte op it ynkubearjen fan sediminten ôflaat fan gletsjers, iisberch en streamen yn Antarktika en Grienlân. De auteurs farieare de eksperimintbetingsten, lykas tiidskalen, sedimintbedragen en ynkubaasjetemperatuer, om de frijlitting fan lead yn seewetter te mjitten.

De resultaten die bliken dat waarmere temperatueren liede ta signifikant hegere hoemannichten lead dy't frijkamen. Fierder fûn de stúdzje dat it frijlitten lead úteinlik opnij wurdt geadsorbeerd troch de sediminten, wat de ferhege nivo's fan Pb yn poalomjouwings kin ferklearje. Dit ûndersyk is benammen wichtich sjoen it fersnelde taryf wêrmei gletsjers wrâldwiid weromrinne.

Begryp fan it gedrach, ferfier, en it lot fan lead yn gletsjere kustomjouwings is krúsjaal foar it beoardieljen fan de miljeu-ynfloed en potensjele risiko's ferbûn mei ferhege leadnivo's. De befinings drage weardefolle nije ynformaasje by oan dit fjild fan stúdzje.

Citation:

Krause, J., Zhu, X., Höfer, J., Achterberg, EP, Engel, A., Meire, L., et al. (2023). Gletsjer-ôflaat dieltsjes as in regionale kontrôle op marine oplost Pb konsintraasjes. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 128, e2023JG007514. doi.org/10.1029/2023JG007514

boarnen:

Journal of Geophysical Research: Biogeosciences

Lead (Pb) - in gefaarlik swier metaal

Gletsjer - in grutte massa fan iis dy't foarme oer in protte jierren

Atmosfearyske ôfsetting - it proses wêrby't atmosfearyske fersmoargingen op it ierdoerflak dellein wurde

Seewetter - wetter út 'e see of oseaan

Sediminten - dieltsjes dy't delsette op 'e boaiem fan in floeistof

Antarktika en Grienlân - poalregio's mei wiidweidige glacial dekking.