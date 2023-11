Dûk yn 'e krêft fan röntgenstralen: ûntbleate de geheimen fan materialen

Wittenskippers by it SLAC National Accelerator Laboratory hawwe koartlyn in grutte upgrade foltôge nei de Linac Coherent Light Source (LCLS), de earste hurde X-ray frije elektronenlaser (XFEL) fan 'e wrâld. Dizze upgrade sil de XFEL-beam in gemiddelde fan 10,000 kear helderder meitsje en 8,000 kear mear pulsen per sekonde produsearje, wêrtroch baanbrekkend ûndersyk yn ferskate wittenskiplike fjilden mooglik makket.

Om de ferbettere mooglikheden fan LCLS folslein te brûken, binne nijsgjirrige wittenskiplike ynstruminten en techniken ûntwikkele. Twa opmerklike ynstruminten, chemRIXS en qRIXS, brûke in metoade neamd resonante ynelastyske röntgenferstrooiing (RIXS) om de eigenskippen fan materialen te ûndersiikjen. Troch röntgenpulsen fan in materiaal te fersprieden, wurde elektroanen djip yn 'e atomen yn hegere enerzjystaten dreaun. As dizze elektroanen weromkomme, emitearje se ljocht, wêrtroch ûndersikers de eigenskippen fan it materiaal yn fyn detail analysearje kinne.

Dizze technyk fan RIXS is rap avansearre, en biedt weardefolle ynsjoch yn materiaalgedrach dat net fia oare metoaden kin wurde krigen. Mei de LCLS-upgrade kin RIXS no de dynamyske transformaasje fan materialen oer tiid fêstlizze. Undersikers kinne it ynteraksje observearje tusken elektroanyske lading, spin, atoomvibraasjes en ynteraksjes, dy't allegear foarkomme op ultrasnelle tiidskalen. Dizze transformative kapasiteit wurdt mooglik makke troch de ferhege helderheid fan 'e LCLS-II.

Ien spannende tapassing fan RIXS is de stúdzje fan fotosysteem II (PS-II), in proteïnekompleks belutsen by fotosynteze. De oergongsmominten en elektryske ladingstream tidens it wettersplitsingsproses fan PS-II kinne ûndersocht wurde mei chemRIXS. Dit ûndersyk kin bydrage oan de ûntwikkeling fan skjinnere en effisjintere keunstmjittige fotosyntetyske systemen.

By qRIXS sille wittenskippers har rjochtsje op it unraveljen fan 'e eigenskippen fan kwantummaterialen dy't yntrigearjende ferskynsels fertoane lykas supergeleiding by keamertemperatuer. Koperoksiden, bekend as cuprates, binne fan bysûnder belang fanwegen har fermogen om elektryske stroom te dragen mei nul ferset by ûnferwachte hege temperatueren. Troch golven fan ladingdichte en har transysjes te bestudearjen, wolle ûndersikers ljocht skine op 'e meganismen dy't ûnderlizzende hege-temperatuer supergelieding.

In oar ynstrumint, de Time-resolved Atomic, Molecular and Optical Science (TMO), lit wittenskippers ultrakoarte röntgenpulsen mjitte dy't gewoan attosekonden duorje. Dizze ungewoane technyk, neamd X-ray laser-enhanced attosecond pulse generation (XLEAP), biedt heul presys ynsjoch yn 'e dynamyk fan atomyske en molekulêre prosessen.

Mei dizze ynstruminten en techniken kinne ûndersikers by LCLS de geheimen fan materialen ûntdekke, en de grinzen fan wittenskiplik begryp yn 'e searjes fan natuerkunde, skiekunde en biology opdrukke.

FAQ

Wat is it doel fan de upgrade fan LCLS?

De opwurdearring fan 'e Linac Coherent Light Source (LCLS) hat as doel om de helderheid en pulsrate fan' e X-ray free-electron laser (XFEL) signifikant te ferbetterjen, wêrtroch baanbrekkend ûndersyk yn ferskate wittenskiplike fjilden mooglik is.

Wat is resonante ynelastyske röntgenferstrooiing (RIXS)?

Resonante ynelastyske röntgenferstrooiing (RIXS) is in technyk dy't it fersprieden fan röntgenpulsen fan in materiaal omfettet, elektroanen djip yn syn atomen yn hegere enerzjystaten driuwt. Troch it mjitten fan it ljocht dat útstjitten wurdt as de elektroanen weromkomme, kinne ûndersikers detaillearre ynsjoch krije yn de eigenskippen fan it materiaal.

Wat kin RIXS sjen litte dat oare metoaden net kinne?

RIXS kin weardefolle ynformaasje leverje oer it gedrach fan materialen dy't net tagonklik is fia oare metoaden. It stelt ûndersikers yn steat om dynamyske feroaringen yn 'e rin fan' e tiid te fangen, enerzjystream binnen materialen te observearjen en it ynteraksje te studearjen tusken elektroanyske lading, spin, atoomvibraasjes en ynteraksjes.

Wat is de betsjutting fan it bestudearjen fan fotosysteem II (PS-II) mei chemRIXS?

Undersykjen fan PS-II mei chemRIXS helpt wittenskippers de oergongsmominten en elektryske ladingstream te begripen tidens it wettersplitsingsproses fan fotosynteze. Dizze kennis kin bydrage oan de ûntwikkeling fan effisjintere keunstmjittige fotosyntetyske systemen dy't duorsume enerzjy generearje.

Wat binne kwantummaterialen, en wêrom binne se wichtich?

Kwantummaterialen eksposearje unike eigenskippen en ferskynsels op atomêre skaal, en biede potensjele trochbraken yn ferskate technologyske tapassingen. It studearjen fan dizze materialen, lykas koperoksiden (cuprates), kin ynsjoch leverje yn supergeleiding by keamertemperatuer en befoarderje ús begryp fan hege temperatuer supergelieders.

Wat kin berikt wurde mei it Time-resolved Atomic, Molecular and Optical Science (TMO) ynstrumint?

It TMO-ynstrumint lit wittenskippers ultrakoarte röntgenpulses mjitten op 'e attosekonde tiidskaal. Dizze mooglikheid makket detaillearre waarnimmings fan atomêre en molekulêre prosessen mooglik, doarren iepenje om fûnemintele dynamyk yn skiekunde en natuerkunde te begripen.