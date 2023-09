Barry de Camptosaurus is in bûtengewoane fynst yn 'e wrâld fan dinosaurus skeletten. Mei in skiednis dy't 150 miljoen jier werom giet, is dizze fossilisearre planteneter mear as 80 prosint gearstald út orizjinele bonken. De seldsumheid en folsleinens dêrfan meitsje it in heul winsklik eksimplaar, wat saakkundigen liede om syn feilingpriis te skatten tusken $855,000 en $1.28 miljoen. De feiling fynt plak yn Hotel Drouot yn Parys op 20 oktober.

Barry waard ynearsten ûntdutsen yn Wyoming yn de jierren 1990 en letter yn 2000 restaurearre troch paleontolooch Barry James. It Italjaanske laboratoarium Zoic hat ekstra restauraasjewurk útfierd oan it skelet nei it oernimmen fan it ferline jier om te soargjen dat it foldie oan wittenskiplike noarmen.

Wichtich is dat de skedel fan Barry 90 prosint kompleet is, en de rest fan it skelet fan 'e dinosaurus is 80 prosint kompleet. Alexandre Giquelo fan Hotel Drouot beskreau it as in "ekstreem goed bewarre eksimplaar", en markeart de seldsumheid.

Behearend ta de famylje Iguanodontidae, Barry is ien fan 'e ierste groepen dinosaurussen dy't ûntdutsen binne. De bonken waarden fûn yn 'e Morrison Formaasje fan Wyoming, dy't bekend is om syn oerfloedige fossile ôfsettings. Ynteressant meitsje ornithopod-dinosaurussen, lykas Barry, mar sa'n 14 prosint fan 'e eksimplaren dy't yn it gebiet fûn binne, wat dizze ûntdekking noch útsûnderliker makket.

Wylst de ferkeap fan dinosaurusbonken krityk hat fan 'e wittenskiplike mienskip, is it in hieltyd mear sochte merk wurden. Allinnich ferline jier waarden seis dinosaurusskeletten op feiling brocht, dy't yndrukwekkende sommen opsmiten. Yn 2020 waard in T-Rex-skelet mei de namme Stan ferkocht foar in rekordbrekkende $ 31.8 miljoen. Mei dat yn gedachten liket de rûsde priis fan $ 1.3 miljoen foar Barry as in koopje.

As jo ​​​​ynteressearre binne yn it oanskaffen fan Barry of in oar skelet fan dinosaurussen, is it krúsjaal om yngeand ûndersyk út te fieren oer syn herkomst. It garandearjen fan de autentisiteit en wettichheid fan it eksimplaar is essensjeel om foar te kommen dat it keapjen fan in frauduleus of illegitime fossil is.

