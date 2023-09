De rol fan mitochondrial DNA yn minsklike reproduksje

Dit artikel ûndersiket nij ûndersyk dat it wittenskiplik begryp befêstiget dat mitochondriale DNA (mtDNA) allinich fan 'e mem erfd wurdt. De stúdzje, publisearre yn it tydskrift Nature Genetics, wie in gearwurking tusken Oregon Health & Science University en oare ynstellingen.

Earder waard leaud dat heitelân mtDNA nei befruchting eliminearre waard, mar de stúdzje fûn dat folwoeksen sperma in lyts oantal mitochondria drage, hoewol se net yntakt mtDNA misse. Undersikers ûntdutsen ek dat sperma-sellen in proteïne misse dy't essensjeel binne foar mtDNA-ûnderhâld. De reden foar dizze útsluting is op it stuit ûnbekend, mar it kin ferbân hâlde mei de hege enerzjyeasken fan sperma tidens befruchting, wat kin liede ta de accumulation fan mtDNA-mutaasjes.

Yn tsjinstelling, ûntwikkeljen fan aaien, bekend as oocytes, primêr fertrouwe op omlizzende sellen foar enerzjy en behâlde relatyf ûnreplik guod mtDNA. Dizze ûnderskieding draacht by oan it evolúsjonêre foardiel fan it eksklusyf erfjen fan mtDNA fan memmekant, om't it it risiko beheint fan sykte-feroarsaakje mtDNA-mutaasjes yn neiteam. Mutaasjes yn mtDNA kinne resultearje yn fatale steuringen dy't organen beynfloedzje mei hege enerzjyeasken, lykas it hert, spieren en harsens.

Om de oerdracht fan bekende mtDNA-steurnissen te foarkommen, is mitochondriale ferfangende therapy (MRT) ûntwikkele. MRT omfettet it ferfangen fan mutant mtDNA mei sûn mtDNA fan donor-aaien troch in vitro-fertilisaasje. Klinyske proeven foar MRT yn 'e Feriene Steaten binne lykwols op it stuit beheind, en proeven wurde útfierd yn oare lannen lykas it Feriene Keninkryk en Grikelân.

De nije ûntdekking oangeande de rol fan mtDNA yn sperma maturaasje en befruchting hat wichtige gefolgen foar minsklike fruchtberens en kiemselterapy. Begryp fan 'e funksje fan proteïnen belutsen by mtDNA-ûnderhâld kin liede ta foarútgong yn behannelingen foar ûnfruchtberens en bystien reproduktive technologyen.

Definysjes:

- Mitochondrial DNA (mtDNA): De genetyske koade opslein yn 'e mitochondria, dy't fungearret as de krêftplant fan elke sel yn it lichem.

- Oocyte: in ûntwikkeljend aai.

- Mitochondriale transkripsjefaktor A (TFAM): In proteïne essensjeel foar mtDNA-ûnderhâld.

- Mitochondrial ferfangende therapy (MRT): In metoade foar it ferfangen fan mutant mtDNA mei sûn mtDNA troch in vitro befruchting.

