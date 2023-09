De Parker Spacecraft tsjûget unprecedent Solar Flare

It Parker-romteskip, it tichtste troch de minske makke objekt oan 'e sinne, is troch in krêftige sinne-eksploazje flein, bekend as in koronale massa-útwerping (CME), wêrtroch ûndersikers unyk ynsjoch hawwe oer dizze útbarstings. Utbarstings fan 'e sinne kinne miljarden tonnen opladen dieltsjes frijlitte dy't, as rjochte op ierde, it potinsjeel hawwe om satellytelektronika, elektryske netten te fersteuren en sels kontinintbrede blackouts te feroarsaakje.

De Parker-sonde, dat is it rapste minsklik makke objekt, ûntduts de CME en gie der troch, wêrtroch wittenskippers it barren yn ungewoane detail kinne observearje. It romteskip wie mar 9.2 miljoen kilometer (5.7 miljoen myl) fuort fan it sinne-oerflak, tichterby dan Merkurius oait by ús stjer komt.

De observaasjes makke troch de Parker romtesonde die bliken dat de CME reizge mei snelheden omheech fan 1,350 kilometer (840 miles) per sekonde. As in soartgelikense flare de Ierde rekke soe, kin it mooglik like machtich wêze as it Carrington-evenemint fan 1859, dat wurdt beskôge as de machtichste opnommen sinnestoarm om de ierde te treffen. Sa'n evenemint kin hjoed wiidferspraat blackouts feroarsaakje en kommunikaasjesystemen fersteure as net op 'e tiid ûntdutsen.

De Parker-sonde bleau lykwols net beynfloede troch de sinnestoarm troch syn waarmteskyld en termyske beskermingssysteem. It hat sawat twa dagen bestege oan it observearjen fan 'e CME, en foarsjoen fan wittenskippers mei ungewoane gegevens oer dizze himelske barrens.

Wittenskippers analysearje op it stuit de mjittingen sammele troch it romteskip binnen de CME en fergelykje se mei gegevens dy't dêrbûten sammele binne. Dizze analyze sil ûndersikers helpe om in better begryp te meitsjen fan hoe't dizze eveneminten ûntjaan en de ferbiningen tusken ferskate ferskynsels.

As de sinne it sinne-maksimum benaderet, in peak fan 11 jier yn syn aktiviteitssyklus, ferwachtsje wittenskippers dat it Parker-romteskip mear massive CME's observearret. De folgjende sinne-flecht fan it romteskip sil plakfine op 27 septimber.

