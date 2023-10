Massive Oseaan ûntdutsen Under Earth's Crust

Wittenskippers hawwe in baanbrekkende ûntdekking makke - d'r is in massive oseaan ferburgen ûnder de ierdkoarste. It wetter, dat opslein wurdt yn in rots bekend as 'ringwoodite', leit 400 kilometer ûnder de grûn. Dizze fynst hat laat ta it besef dat der trije kear mear wetter ûnder it oerflak leit as yn alle oseanen tegearre.

It wetter wurdt opslein yn in unike steat neamd in spons-like steat, dat is noch in floeibere, fêste, noch gas, mar in fjirde steat. De kristalstruktuer fan ringwoodite makket it mooglik om wetterstof oan te lûken en wetter te fangen, wêrtroch it as in spons docht.

Geofysikus Steve Jacobsen, diel fan it team efter de ûntdekking, sei: "Ik tink dat wy einlings bewiis sjogge foar in heule ierde wettersyklus, wat kin helpe om de grutte hoemannichte floeibere wetter op it oerflak fan ús bewenbere planeet te ferklearjen."

De ûntdekking waard makke troch it bestudearjen fan ierdbevings en it analysearjen fan de skokgolven dy't opfongen binne troch seismometers. De oanwêzigens fan wetter yn 'e rots waard befêstige troch dizze seismyske lêzingen.

Dizze ûntdekking hat wichtige gefolgen foar ús begryp fan 'e wettersyklus fan' e ierde en de grutte hoemannichte wetter op ús planeet. It smyt ek ljocht op 'e mystearjes ferburgen ûnder de ierdkoarste en markeart it trochgeande wûnder fan 'e natuer.

Neist dizze opmerklike fynst hawwe wittenskippers ek koartlyn in folslein nij ekosysteem ûntdutsen ûnder fulkanyske koarste mei help fan in ûnderwetterrobot. Dizze ûntdekkingen herinnerje ús dat d'r noch in protte te learen is oer ús planeet en har ferburgen geheimen.

boarnen:

- Wittenskiplik papier: 'Dehydratisaasje smelt oan' e boppekant fan 'e legere mantel'

– Geofysikus Steve Jacobsen