In massive oseaan ferberget ûnder de ierdkoarste, sizze wittenskippers

Wittenskippers hawwe in ferrassende ûntdekking makke: der is in grutte oseaan ferburgen ûnder de ierdkoarste, mei trije kear mear wetter as alle oseanen op it oerflak fan 'e planeet. It wetter wurdt opslein yn in rots neamd "ringwoodite" leit 400 miles ûnder de grûn.

Ûndersyk publisearre yn 2014 die bliken dat wetter wurdt opslein yn 'e mantel rock yn in unike steat bekend as "spons-like steat," dat is noch in floeibere, fêste, noch gas, mar earder in fjirde steat. Dizze ûntdekking iepenet de mooglikheid fan in heule ierde wettersyklus dy't de oerfloed fan floeiber wetter op it oerflak fan 'e planeet ferklearret.

Geofysikus Steve Jacobsen, diel fan it team efter de befinings, ferklearre de betsjutting fan ringwoodite, en beskreau it as in "spons" dy't wetterstof oanlûke kin en wetter falle. De kristalstruktuer fan ringwoodite makket it mooglik om in substansjele hoemannichte wetter djip yn 'e mantel op te nimmen, wat in ûntbrekkende keppeling biedt yn it begryp fan wittenskippers fan' e wetterferdieling fan 'e ierde.

Wittenskippers makken dizze baanbrekkende ûntdekking troch seismyske aktiviteit en skokgolven te studearjen generearre troch ierdbevingen. Troch dizze analyze identifisearren se de oanwêzigens fan wetter yn ringwoodite djip ûnder it oerflak. As de rots mar 1% wetter befettet, betsjut dit dat d'r trije kear mear wetter ûndergrûn is as yn alle oseanen fan 'e ierde tegearre.

Dizze ûntdekking fan in ferburgen oseaan ûnder de ierdkoarste is net de ienige resinte trochbraak yn wittenskiplik ûndersyk. Undersikers ûntdutsen ek in folslein nij ekosysteem by it ferkennen fan fulkanyske krust mei in ûnderwetterrobot. Dizze ûntdekkingen beklamje de wiidweidichens fan net ûntdutsen riken op ús planeet.

boarnen:

- Wittenskiplik artikel mei de titel 'Dehydration melting at the top of the lower mantel'

– Geofysikus Steve Jacobsen