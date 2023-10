In kolossale komeet mei ûnderskiedende "hoarnen" dy't nei de ierde rinne

In kolossale komeet bekend as 12P/Pons-Brooks komt rap oan 'e ierde, en toant syn opmerklike funksjes bekend as de "hoarnen". Nettsjinsteande koartlyn belibbe syn twadde grutte útbarsting binnen fjouwer moannen, dizze promininte skaaimerken bliuwe te wêzen sichtber. Wat dizze komeet noch unyker makket, is de oanwêzigens fan in aktive fulkaan derop. Dizze massive komeet, sawat de grutte fan in stêd, hat in fulkaan dy't op 'e nij útbarst, krekt moannen nei syn earste eksploazje. As it trochgiet nei de sinne, wurdt ferwachte dat it in skitterjende wolk fan gas en iis útstjit, dy't liket op in pear hoarnen dy't út it oerflak fan 'e komeet stekke.

Kategorisearre as in kryofulkanyske komeet, 12P/Pons-Brooks hat in kearn mei in diameter fan sa'n 30 kilometer. Dizze kearn bestiet út in kombinaasje fan gas, stof en iis, kollektyf oantsjutten as "cryomagma". De kearn fan 'e komeet wurdt omjûn troch in gasmantel bekend as in "koma". As de temperatuer fan 'e kearn opkomt, komt it ûntploffings út yn 'e romte.

Saakkundigen hawwe opmurken de útwreiding en ûntwikkeling fan de komeet syn ûnderskiedende hoarnen. Guon hawwe sels fergelikingen lutsen, dy't de ûnregelmjittige foarm fan 'e komeet fergelykje mei science fiction-romteskippen lykas de Millennium Falcon út Star Wars. De ûnregelmjittige foarm fan 'e koma wurdt taskreaun oan anomalies yn 'e kearn fan 'e komeet. Richard Miles, in astronoom fan 'e British Academy of Astronomy, ferklearre dat de lange útwreiding fan gassen binnen de komeet de ûnregelmjittige foarm foarmje.

Yn 'e kommende dagen wurdt ferwachte dat de koma fan' e komeet fierder útwreidzje sil, en syn opmerklike hoarnen fierder aksintuearje. Dit bûtengewoane himelske ferskynsel sil de bewenners fan 'e ierde op 21 april 2024 boeije, foardat de komeet werom nei de bûtenste berik fan it sinnestelsel driuwt. It komt lykwols pas yn 2095 werom.

boarnen:

- Spaceweather.com

- Live Science