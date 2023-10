Nij fûn CCTV-footage ûntbleatet flits fan ljocht foarôfgeand oan Loud Bang yn Melbourne

CCTV-opnamen út Melbourne, it noardeasten fan Austraalje, hawwe in hommelse flits fan ljocht fêstlein folge troch in hurde knal, wêrtroch ynwenners fernuverje. De fideo, makke troch in ynwenner yn Doreen, lit in helder flits fan ljocht en in eksplosyf lûd sjen. Besoarge ynwenners út buertgebieten, lykas Balwyn en Doncaster, namen sosjale media op om antwurden te sykjen.

Hoewol d'r ferskate spekulaasjes wiene, is de Australyske astronoom Brad Tucker fan 'e Nasjonale Universiteit fan betinken dat it ferskynsel wierskynlik feroarsake waard troch in meteoryt dy't útinoar brekke. Hy leit út dat as in fluch reizgjende asteroïde de atmosfear fan 'e ierde ynkomt, de enerzjy dy't frijkomt in sonyske boom ûntstiet, wat resulteart yn it eksplosive lûd. Tucker beklammet ek dat it net ûngewoan is dat sokke eveneminten wurde pleatst en tsjûge troch ynwenners yn spesifike gebieten.

Op grûn fan 'e grutte fan' e flits en eksploazje skatte Tucker de asteroïde om 4 oant 16 inch yn 'e breedte te wêzen, sawat de grutte fan in basketbal. Fragminten fan 'e asteroïde soene by it yngean fan' e sfear óf ferbaarnd wêze óf nei de ierde helle.

Wylst wittenskippers betûft binne yn it opspoaren fan asteroïden grutter dan 100 meter, kinne lytsere lykas it resinte ynsidint net ûntdutsen bliuwe oant koart foar ynfloed. Tucker befestiget dat it heul ûnwierskynlik is dat in asteroïde fergelykber is mei dejinge dy't ferantwurdlik is foar it útstjerren fan dinosauriërs om de Ierde te treffen. Lytsere asteroïden kinne lykwols noch wichtige hoemannichten enerzjy frijlitte.

Tsjûgen, lykas Jason Busuttil út Langwarrin, melde dat se de meteoar op 'e Dandenongs sjen. De CCTV-footage hat weardefolle bewiis levere foar wittenskippers dy't dizze himelske eveneminten studearje.

