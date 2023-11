Ferkenne de kompleksiteit fan it Antarktyske Ozone Hole

Yn tsjinstelling ta de publike opfetting is it Antarktyske ozongat de ôfrûne fjouwer jier opfallend grut en oanhâldend bleaun, neffens ûndersikers fan 'e Universiteit fan Otago. Wylst chlorofluorocarbons (CFC's) al lang de skuld krigen hawwe foar de útputting fan 'e ozonlaach, suggerearret dizze stúdzje dat d'r oare bydragende faktoaren binne.

Yn har koartlyn publisearre stúdzje yn Nature Communications ûndersocht de ûndersyksgroep moanlikse en deistige feroaringen yn ozonnivo's op ferskate hichten en breedtegraden binnen it Antarktyske ozongat fan 2004 oant 2022. Lead auteur Hannah Kessenich, in PhD-kandidaat yn 'e ôfdieling Natuerkunde, iepenbiere dat it ozongat net allinich yn grutte útwreide, mar ek yn 'e maitiid ferdjippe, mei signifikant minder ozon yn it sintrum yn ferliking mei 19 jier lyn.

De ûndersikers hawwe in ferbining fêststeld tusken de delgong yn ozon en feroaringen yn 'e loft dy't de poalvortex boppe Antarktika ynkomt. Dit suggerearret dat de resinte opkomst yn grutte ozongatten net allinich kin wurde taskreaun oan CFC's. Wylst it Montreal-protokol, dat sûnt 1987 de regeling fan ozon-ôfbrekkende stoffen regele hat, opmerklike foarútgong makke hat by it beheinen fan 'e ynfloed fan CFC's, binne wierskynlik oare komplekse eleminten op it spul.

Nettsjinsteande de iepenbiere persepsje dat it probleem fan 'e ozongat is oplost, wiist de stúdzje op dat it gat ien fan' e grutste op rekord west hat yn 'e lêste trije jier, mei twa fan' e fiif jier foarôfgeand oan dat ek tsjûge wie fan signifikante ozonútputting. Yn feite hat it ozongat fan 2023 de grutte fan 'e foargeande trije jier al oertroffen, en berikte mear dan 26 miljoen fjouwerkante kilometer, hast dûbel it gebiet fan Antarktika.

It begripen fan de fariabiliteit fan ozon is krúsjaal fanwegen syn wichtige ynfloed op it klimaat fan it súdlik healrûn. It Antarktyske ozongat is in yntegraal ûnderdiel fan dit klimaatsysteem. Wylst de ynfloed fan it ozongat ferskilt fan dy fan broeikasgassen, hat it in delikate ynteraksje mei it atmosfearyske lykwicht. Om't ozon typysk UV-ljocht absorbearret, kin in gat yn 'e ozonlaach liede ta ekstreme UV-nivo's op it oerflak fan Antarktika en de ferdieling fan waarmte binnen de sfear fersteure.

Sokke steuringen kinne resultearje yn feroarings oan wynpatroanen en oerflakklimaat op it súdlik healrûn, dy't regio's wrâldwiid beynfloedzje. Fierders beklamje de ûndersikers dat Nij-Seelânners dit jier net al te drok hoege te wêzen oer ferhege UV-strielen. It Antarktyske ozongat leit primêr direkt boppe Antarktika en de Súdpoal, mei minimale ynfloed op Nij-Seelân.

FAQ:

F: Hokker ûndersyk is dien nei it Antarktyske ozongat?

A: Undersikers fan 'e Universiteit fan Otago hawwe in stúdzje útfierd dy't moanlikse en deistige ozonwizigingen analysearje binnen it Antarktyske ozongat fan 2004 oant 2022.

F: Wat is ûntdutsen oer it ozongat?

A: De stúdzje fûn dat it ozongat yn 'e ôfrûne jierren útwreide is en ferdjippe is, mei signifikant minder ozon yn har sintrum yn ferliking mei 19 jier lyn.

F: Hokker faktoaren drage by oan it ozongat?

A: Wylst chlorofluorocarbons (CFC's) gewoanlik ferbûn binne mei ozonútputting, suggerearje de ûndersikers dat oare komplekse faktoaren ek in rol spylje.

F: Is it ozongat ferbettere?

A: Nettsjinsteande foarútgong makke troch it Montreal-protokol, hat it ozongat west ûnder de grutste op rekord yn 'e lêste jierren.

F: Hokker ynfloed hat it ozongat op it klimaat?

A: De ozon gat hat streamôfwerts effekten op wyn patroanen en oerflak klimaat yn it súdlik healrûn, mei mooglike gefolgen foar globale waar patroanen.

F: Moatte Nij-Seelanners har soargen meitsje oer ferhege UV-strielen?

A: It Antarktyske ozongat leit primêr boppe Antarktika en de Súdpoal, mei minimale ynfloed op Nij-Seelân. Ekstra sunscreen is net nedich.