Mars Goes MIA: The Silent Dance of Solar Conjunction

Publisearre op: Tue, 21 Nov 2023 04:17:23 PKT

Mars, ús buorplaneet, stiet op it punt om te ferdwinen út it sicht fan 'e ierde, wat NASA freget om har misjes op' e Reade Planeet tydlik te stopjen. Dit ferskynsel, bekend as sinne-konjunksje, komt foar as Ierde, Mars en de sinne yn in rjochte line útinoar komme, it sicht belemmerje en sinjalen tusken de twa planeten ûnderbrekke. Dêrtroch sil Mars oant 25 novimber folslein ûnsichtber wurde foar de ierde.

Tidens sinne-konjunksje wurdt kommunikaasje tusken NASA's rovers, landers en orbiters op Mars en de ierde ûnmooglik. De fjoerige bol fan 'e sinne fungearret as in barriêre, dy't de oerdracht fan sinjalen foarkomt. It ferstjoeren fan nije ynstruksjes of besykje te kommunisearjen yn dizze perioade is heul risikofolle, om't de ynterferinsje fan opladen dieltsjes útstjoerd troch de sinne de berjochten ferneatigje kinne en it romteskip mooglik yn gefaar bringe.

Om potinsjele risiko's te beheinen, hat NASA foarsoarchsmaatregels nommen. Se hawwe "to-do"-listen taret foar it romteskip om autonoom te folgjen yn 'e pauzeperioade. It romteskip sil yn autopilot gean, wêrtroch NASA har steaten fan sûnens kin kontrolearje en gegevens sammelje nettsjinsteande de kommunikaasje-blackout.

Dit is net de earste kear dat NASA sinne-konjunksje tsjinkomt. Yn 'e rin fan' e jierren binne se betûft wurden yn it manoeuvreren troch dizze astronomyske dûns. Hoewol it Mars-romteskip tydlik út kontakt sil gean, bliuwt NASA fertrouwen yn har fermogen om de situaasje te behanneljen en it wolwêzen fan har misjes te garandearjen.

Yn 'e kommende pear wiken sille de missyteams fan NASA trochgean mei it romteskip goed yn 'e gaten te hâlden en nei alle tekens fan problemen te harkjen. Roy Gladden, manager fan it Mars Relay Network by NASA's Jet Propulsion Laboratory, spruts har ynset foar it behâld fan it wolwêzen fan it romteskip en it kontrolearjen fan har foarútgong yn 'e konjunksje.

Wylst Mars út ús eagen ferdwine kin, giet de wittenskiplike ferkenning fan 'e Reade Planeet troch efter de skermen. NASA's misjes en ûntdekkingen op Mars hawwe ús tichterby brocht om de mystearjes fan ús himelske buorman te ûntdekken en ús begryp fan it universum te befoarderjen.

FAQ

F: Wat is sinne-konjunksje?

A: Sinne-konjunksje is in ferskynsel dat optreedt as Ierde, Mars en de sinne yn in rjochte line alignearje, wêrtroch't de twa planeten foar elkoar ûnsichtber wurde.

F: Wêrom ûnderbrekke sinne-konjunksje de kommunikaasje tusken Ierde en Mars?

A: De fûle bol fan 'e sinne belemmert it sicht en hinderet de sinjalen dy't fan 'e ierde en Mars wurde stjoerd, wêrtroch kommunikaasje ûnmooglik is.

F: Hokker risiko's binne ferbûn mei it ferstjoeren fan sinjalen by sinne-konjunksje?

A: Sinjalen dy't ferstjoerd wurde tidens sinne-konjunksje kinne beskeadige wurde troch opladen dieltsjes útstjoerd troch de sinne, wêrtroch it romteskip mooglik yn gefaar bringt.

F: Hoe ferminderet NASA risiko's tidens sinne-konjunksje?

A: NASA taret "to-do"-listen op foar it romteskip om autonoom te folgjen yn 'e pauzeperioade en kontrolearret har sûnenssteaten om har wolwêzen te garandearjen.

F: Hoe lang sil de sinne-konjunksje duorje?

A: De sinne-konjunksje sil duorje oant 25 novimber, wêryn Mars ûnsichtber wêze sil fan 'e ierde.