Wittenskippers hawwe ûntdutsen dat de machtichste ierdbeving dy't ea op Mars opnommen is net feroarsake waard troch in asteroïde-ynslach, mar earder troch tektonyske krêften binnen de planeet sels. Dizze iepenbiering suggerearret dat Mars seismysk aktyf is as earder tocht.

NASA's InSight-lander, dy't yn novimber 2018 op Mars lâne, ûntdekte op 4.7 maaie 4 in beving fan 2022 op Richter. Dizze beving wie fiif kear sterker as de foarige rekordhâlder, dy't ek met InSight yn 2021 waard mjitten. Oars as de measte marsquakes dy't mar duorje in oere, de reverberations fan dizze beving bleau foar in ongeëvenaarde seis oeren, wêrtroch't it de langste-bliuwende beving ea opnommen op in oare planeet.

Wylst InSight mear as 1,300 marsquakes hat ûntdutsen sûnt syn komst op Mars, stie dizze bepaalde ierdbeving út omdat syn sinjaal gelyk wie oan dy feroarsake troch asteroïde-ynfloeden. Der waard lykwols gjin bewiis fûn fan in ynslachkrater of stofpluim, wat wittenskippers liede om te konkludearjen dat de ierdbeving fan tektoanyske oarsprong wie.

Yn tsjinstelling ta konvinsjonele wiisheid, waard earder tocht dat Mars te lyts en te kâld wie om tektoanyske aktiviteit te fertoanjen. Oars as de ierde hat Mars gjin tektoanyske platen dy't bewege yn reaksje op krêften yn 'e mantel. Ynstee dêrfan waard de beving ûntdutsen troch InSight wierskynlik feroarsake troch de frijlitting fan miljard-jier-âlde stress yn 'e korst fan Mars, foarme as ferskate dielen fan' e planeet koele en krompen mei ferskate tariven.

It begripen fan de tektonyske aktiviteit fan Mars is krúsjaal foar takomstige ferkenning en potensjele minsklike kolonisaasje. Troch de ferdieling fan stress op 'e planeet te bestudearjen, hoopje wittenskippers feilige gebieten te bepalen foar minsklike bewenning en gebieten dy't moatte wurde mijd.

Dit baanbrekkende ûndersyk waard publisearre yn it tydskrift Geophysical Research Letters.

