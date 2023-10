Nije ynsjoch yn Marsquakes: Ferkenne vibrasjonele aktiviteit op 'e reade planeet

Wittenskippers hawwe koartlyn de boarne ûntdutsen efter de machtichste opnommen tremor op Mars, en smyt nij ljocht op 'e seismyske aktiviteit fan' e planeet. Yn tsjinstelling ta de earste oannames fan in meteorytynslach, liket it derop dat it seismysk barren, bekend as 'S1222a', feroarsake waard troch ûnbidige tektonyske krêften binnen de koarste fan Mars. Dizze baanbrekkende ûntdekking, publisearre yn it tydskrift Geophysical Research Letters, waard laat troch in team fan ynternasjonale ûndersikers, oanfierd troch de Universiteit fan Oxford.

Marsquakes, besibbe oan ierdbevings op ierde, binne trillingen dy't foarkomme op it oerflak fan Mars. Wylst ûndersikers earder ferskate tremors hienen ûntdutsen feroarsake troch meteoriten-ynslaggen troch de InSight-lander-missy, hie it trillingsinjaal fan dit bysûndere barren ferrassend ferlykbere skaaimerken. Dêrtroch begon it team in ynternasjonaal sykjen, gearwurke mei romte-ynstânsjes lykas de European Space Agency, Chinese National Space Agency, Indian Space Research Organisation, en de Feriene Arabyske Emiraten Space Agency.

Nettsjinsteande it feit dat Mars lytser is yn grutte yn ferliking mei de ierde, liket it lânoerflak op troch it ûntbrekken fan oseanen. Dr Benjamin Fernando, ferantwurdlik foar de stúdzje, wie fan doel om de kolossale romte fan 144 miljoen fjouwerkante kilometer te ûndersiikjen. Dit markearre it earste projekt dat alle baanmissys fan Mars ferienige, en in kollektive ynspanning oanwakket om de Reade Planeet te ferkennen.

Nei moannen fan wiidweidich ûndersyk waarden gjin nije kraters fûn, wat de eardere oanname fan in meteorytynslach ûntslach. Ynstee dêrfan wie de wiere oarsprong fan it seismysk barren keppele oan de frijlitting fan enoarme tektonyske krêften yn it ynterieur fan Mars. Dizze iepenbiering suggerearret dat Mars trillingsaktiver kin wêze dan earder tocht, en útdaagje it begryp fan syn sliepende plaattektonyk.

Dr Fernando kommentearre: "Wy tinke noch altyd dat Mars hjoed gjin aktive plaattektonyk hat, dus dit barren kin feroarsake wurde troch in frijlitting fan druk yn 'e Martske koarste." Dizze baanbrekkende fynsten hawwe wichtige gefolgen foar takomstige minsklike bewenning op Mars, en leverje krúsjale kennis om feilige delsetting te garandearjen.

Dizze stúdzje ûnderstreket it belang fan ynternasjonale gearwurking en de needsaak foar ferskate ynstruminten op Mars om syn mystearjes te ûntdekken. Wylst de missy fan InSight har konklúzje yn desimber 2022 benaderet, tapasse wittenskippers no de ynsjoggen fan dit ûndersyk op oankommende misjes, ynklusyf moannemissys en ferkennings fan Saturnus syn moanne, Titan.

FAQs

Wat binne Marsquakes?

Marsquakes binne seismyske foarfallen dy't foarkomme op it oerflak fan Mars, fergelykber mei ierdbevings op ierde. Dizze trillings, ek wol Marsquakes neamd, jouwe weardefolle ynsjoch yn 'e ynterieurstruktuer en geology fan' e planeet.

Hoe studearje wittenskippers Marsquakes?

Wittenskippers studearje Marsquakes mei help fan lander-missys lykas NASA's InSight-missy. Dizze misjes sette seismometers yn om de trillingen te detektearjen en op te nimmen dy't feroarsake binne troch Marsquakes. Troch de gegevens te analysearjen dy't troch dizze ynstruminten fêstlein binne, kinne ûndersikers in better begryp krije fan 'e seismyske aktiviteit fan Mars.

Wêrom is it wichtich om de seismyske aktiviteit fan Mars te begripen?

It begripen fan de seismyske aktiviteit fan Mars is om ferskate redenen krúsjaal. It helpt wittenskippers de ynterne dynamyk fan 'e planeet te begripen, de oanwêzigens fan tektonyske krêften, en har potensjeel foar it stypjen fan minsklike bewenning yn' e takomst. Derneist draacht it studearjen fan Marsquakes by oan ús bredere begryp fan planetêre geology en de evolúsje fan rotsige planeten.

