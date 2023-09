ESA-projektastronaut Marcus Wandt út Sweden is selektearre om te reizgjen nei it International Space Station (ISS) op Axiom Mission 3 (Ax-3) yn jannewaris 2024. De missy, neamd Muninn, wurdt stipe troch ESA en de Sweedske National Space Agency ( SNSA). Marcus sil tsjinje as in missy-spesjalist ûnder it befel fan Michael López-Alegría, de haadastronaut fan Axiom Space, dy't sawol de FS as Spanje fertsjintwurdiget as in dûbele boarger.

De Ax-3-missy sil de earste kommersjele minsklike romteflechtmissy wêze mei in ESA-sponsore astronaut. Dit markeart de stipe fan ESA foar in nije generaasje romteûndersikers dy't kommersjele tagong ta romte brûke om de Jeropeeske ekonomy te tankjen en kennis bûten de ierde te befoarderjen.

De oare bemanningsleden foar de Ax-3 missy omfetsje Walter Villadei, in Italjaanske loftmachtkolonel en piloat, en missyspesjalist Alper Gezeravci út Türkiye. Alle trije bemanningsleden hawwe wiidweidige fleanûnderfining en tsjinne yn 'e loftmacht fan har naasje.

De belutsenens fan ESA by dizze missy toant de ynset fan it buro foar it stypjen fan har lidsteaten en it befoarderjen fan snelle, koarte duorjende misjes dy't goede wittenskip, outreach, ûnderwiis en foardielen generearje foar it libben op ierde. De Ax-3-missy wurdt ferwachte om transformaasje te wêzen, en Jeropeeske folken te posysjonearjen as pioniers yn 'e opkommende kommersjele romte-yndustry.

In SpaceX Falcon 9-raket sil Ax-3 lansearje op in SpaceX Crew Dragon-romteskip fan NASA's Kennedy Space Center yn Florida, FS. Ienris oansletten by it ISS, sil Marcus oant 14 dagen besteegje oan it útfieren fan mikrogravityûndersyk en edukative aktiviteiten.

Marcus ûndergiet op it stuit in strang trainingsprogramma yn Jeropa, FS, Kanada en Japan om ta te rieden op de missy. Syn reis kin wurde folge op ESA's Exploration-blog, X, en Instagram.

Boarne: ESA (European Space Agency) en Axiom Space