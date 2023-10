Mills CNC Showcases SYNERGi Premier Cell by FANUC Open House

Mills CNC, de eksklusive distributeur fan DN Solutions' en Zayer-masjine-ark yn 't Feriene Keninkryk en Ierlân, toant in SYNERGi Premier automatyske produksjesel by it FANUC iepen hûs-evenemint hâlden fan 14-16 novimber. Dizze showcase beljochtet de saakkundigens fan Mills CNC as in liedende leveransier fan avansearre automatisearringssystemen oan komponintfabrikanten.

De SYNERGi Premier-sel is in state-of-the-art automatisearre produksjeoplossing ûntworpen om produktiviteit en effisjinsje te ferbetterjen. It yntegreart FANUC-robots, masine-ark en oare avansearre technologyen om produksjeprosessen te streamlynjen. De sel biedt fabrikanten gruttere fleksibiliteit, wêrtroch't se komponinten fan hege kwaliteit kinne produsearje mei minimale minsklike yntervinsje.

By it iepen hûs fan FANUC is Mills CNC fan doel om de mooglikheden en foardielen fan 'e SYNERGi Premier-sel te demonstrearjen oan professionals yn' e yndustry en beslútmakkers. It evenemint tsjinnet as platfoarm om de lêste foarútgong yn automatisearring en produksjetechnology te sjen.

Mills CNC hat in sterke reputaasje oprjochte foar it leverjen fan ynnovative oplossingen foar de produksjesektor. As de eksklusive distributeur fan DN Solutions 'en Zayer masine ark, it bedriuw biedt klanten mei top-of-the-line apparatuer en útsûnderlike tsjinst. Har ekspertize yn avansearre automatisearringssystemen stelt komponintfabrikanten yn steat om har operaasjes te optimalisearjen en foarút te bliuwen yn in rap evoluearjende yndustry.

Yn 't algemien toant de werjefte fan' e SYNERGi Premier-sel by it FANUC iepen hûs de ynset fan Mills CNC foar it stypjen fan 'e produksjesektor troch it leverjen fan cutting-edge automatisearringsoplossingen. Troch har gearwurking mei liedende bedriuwen lykas FANUC, bliuwt Mills CNC ynnovaasje en effisjinsje yn 'e produksjesektor.

Definysjes:

- Automatisearre produksjesel: In systeem dat ferskate produksjetechnologyen en automatisearringskomponinten kombineart om produksjeprosessen te optimalisearjen.

- Komponintfabrikant: In bedriuw dat yndividuele dielen of komponinten produsearret foar gruttere produkten of systemen.

boarnen:

- Mills CNC: [boarne URL]

– FANUC: [boarne URL]