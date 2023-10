Ljochtgedrach feroarje: Pseudogravity-effekten yn fotonyske kristallen

Undersikers hawwe wichtige foarútgong makke yn it manipulearjen fan ljocht as soe it de effekten fan swiertekrêft ûnderfine. Publisearre yn it tydskrift Physical Review A op septimber 28th, 2023, hawwe dizze befinings gefolgen foar optyk, materiaalûndersyk, en de ûntwikkeling fan 6G-kommunikaasje.

Albert Einstein syn relativiteitsteory hat lang fêststeld dat gravitaasjefjilden kinne feroarje it paad fan elektromagnetyske weagen, ynklusyf ljocht en terahertz elektromagnetyske weagen. Wittenskippers hawwe teoretisearre dat ferfoarmjende kristallen yn 'e legere enerzjysône de effekten fan swiertekrêft kinne mimike, wêrtroch in ferskynsel ûntstiet bekend as pseudogravity.

It team fan ûndersikers ûnder lieding fan professor Kyoko Kitamura fan 'e Graduate School of Engineering oan' e Tohoku University sette út om te ûndersykjen oft roosterferfoarming yn fotonyske kristallen dizze pseudogravity-effekten kinne generearje. Fotonyske kristallen hawwe unike eigenskippen dy't wittenskippers ynskeakelje om it gedrach fan ljocht binnen de kristallen te manipulearjen en te kontrolearjen, fungearje as "ferkearskontrôles" foar ljocht.

Troch it yntrodusearjen fan roosterferfoarming, dy't in progressive deformaasje fan 'e reguliere ôfstân fan eleminten binnen de fotonyske kristallen fertsjintwurdiget, koene de ûndersikers de fotonyske bandstruktuer fan' e kristallen feroarje. As resultaat folgen ljochtbalken bûgde trajekten binnen de kristallen, besibbe oan it paad fan ljocht dat in massaal astronomysk objekt as in swart gat foarbygiet.

De eksperiminten brûkten in silisium-ferfoarme fotonysk kristal mei in primal roosterkonstante fan 200 mikrometer en terahertzwellen. De ôfwiking fan dizze weagen waard mei súkses oantoand, fergelykber mei de manier wêrop swiertekrêft de paden fan objekten bocht.

Associate Professor Masayuki Fujita fan 'e Universiteit fan Osaka merkte op dat de yn-plane beam steering waarnommen binnen it terahertz-berik kin tapassingen hawwe yn 6G-kommunikaasje. Derneist litte dizze befiningen sjen hoe't fotonyske kristallen gravitasjonele effekten kinne benutte, en it paad effene foar foarútgong yn gravitonfysika.

Dit ûndersyk iepenet nije mooglikheden op it mêd fan optyk en materiaalûndersyk, en biedt ek mooglike foarútgong yn kommunikaasjetechnologyen. Troch it gedrach fan ljocht te feroarjen en te kontrolearjen mei help fan roosterferfoarming yn fotonyske kristallen, kinne wittenskippers fierdere ynsjoch ûntsluten yn 'e fûnemintele aard fan ljocht en it universum.

Boarne: Tohoku University