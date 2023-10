De Mars Orbiter Mission-2: Mars ferkenne mei krêftige ladingen

Yndia taret him op foar noch in mylpeal yn romteferkenning mei de kommende Mars Orbiter Mission-2, ek wol bekend as Mangalyaan-2. Dizze missy sil wurde foarsjoen fan in ferskaat oanbod fan wittenskiplike ladingen, elk yn ferskate stadia fan ûntwikkeling.

Ien fan 'e wichtichste nuttige ladingen is it Mars Orbit Dust Experiment (MODEX), dat in krúsjale rol sil spylje by it befêstigjen fan it bestean fan hypoteze Marsringen en it ûntdekken fan de boarne fan stof. It stof kin mooglik ûntstien wêze fan Mars' enigmatyske moannen, Phobos en Deimos. It begripen fan 'e oarsprong fan dit stof sil weardefolle ynsjoch leverje yn' e geologyske prosessen op Mars.

In oare wichtige lading is it Radio Occultation (RO) eksperimint, dat sil rjochtsje op it mjitten fan neutrale en elektroanendichte profilen yn 'e Mars-sfear. Troch it brûken fan in mikrofoavestjoerder is dit eksperimint as doel in djipper begryp te krijen fan de gearstalling en it gedrach fan 'e sfear. Dizze gegevens sille essensjeel wêze foar it bestudearjen fan it klimaat en waarpatroanen op Mars.

De Mangalyaan-2-missy sil ek de Energetic Ion Spectrometer (EIS) hawwe, dy't de enerzjike dieltsjes yn 'e Mars-omjouwing analysearje sil. Dit sil wittenskippers helpe om de ynteraksje tusken de sinnewyn en de sfear fan 'e Mars te bestudearjen, ljocht te smiten op it magnetysk fjild fan' e planeet en it effekt op 'e sfear.

Derneist sil de missy de Langmuir Probe en it Electric Field Experiment (LPEX) drage. Dizze ynstruminten sille de elektryske fjilden en plasmadichtheden yn 'e Mars-ionosfear mjitte, en jouwe weardefolle gegevens oer de boppeste sfear en har ynteraksje mei de sinnewyn.

De Mars Orbiter Mission-2 hâldt grutte belofte foar it útwreidzjen fan ús kennis fan 'e Reade Planeet. Troch dizze krêftige ladingen yn te setten, is ISRO fan doel weardefolle gegevens te sammeljen oer de Mars-sfear, stof en ionosfear. De ynsjoch krigen fan dizze missy sille bydrage oan ús begryp fan Mars 'geologyske en atmosfearyske prosessen.

Definysjes:

1. Payloads: Ynstruminten of apparatuer droegen troch in romteskip foar in útfiere spesifike wittenskiplike of technyske taken.

2. Mars Orbit Dust Experiment (MODEX): In wittenskiplike lading dy't as doel hat om it bestean fan Marsringen te befêstigjen en de oarsprong en gearstalling fan stof te bestudearjen.

3. Radio Occultation (RO) eksperimint: In loadload dy't mjitten neutraal en elektroanendichtheid profilen yn 'e Martian sfear mei help fan magnetron technology.

4. Enerzjy Ion Spectrometer (EIS): In wittenskiplik ynstrumint dat analysearret enerzjike dieltsjes yn de Martian omjouwing.

5. Langmuir Probe en Electric Field Experiment (LPEX): Ynstruminten dy't mjitte elektryske fjilden en plasma tichtens yn de Mars ionosphere.

