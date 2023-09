Kontakt meitsje: Undersikers hawwe suksesfolle yndividuele grafeen-nanoribbons opboud

Ûndersikers oan de Universiteit fan Illinois Urbana-Champaign hawwe ûntwikkele in metoade foar "wiring up" graphene nanoribbons (GNRs), in klasse fan ien-diminsjonale materialen, dy't kin wêze wichtich yn skaalfergrutting mikro-elektroanyske apparaten. It team fabrisearre metaalkontakten op nanometerskaal op yndividuele GNR's mei in direkte skriuw skennende tunnelingmikroskopy (STM) basearre proses. Dizze metoade makket it mooglik foar de krekte fabrikaazje fan metalen kontakten oan spesifike GNRs, inducing de apparaat funksjonaliteit nedich foar transistor funksje.

Graphene, in ien-atoom-dikke laach fan koalstofatomen, is al lang beskôge as in potinsjeel elektroanysk materiaal mei hege snelheid mei de mooglikheid om silisium te ferfangen. Grafeen sels is lykwols gjin semiconductor. Om semiconductor-eigenskippen yn grafeen te inducearjen, moat it heul lyts makke wurde of yn spesifike foarmen makke wurde, lykas linten. Yn dizze stúdzje waarden atomysk-precise GNR's synthesized, en metalen kontakten waarden mei súkses makke.

It team brûkte in skennende tunnelingmikroskoop om it oerflak te scannen en GNR's te identifisearjen. Ienris waard in GNR lokalisearre, brûkten de ûndersikers de elektroanenbeam yn 'e STM om metalen ôfsetting te triggerjen en de draden te meitsjen. Dizze krekte bedrading metoade tastien foar de kontrolearre fabrikaazje fan metalen kontakten op de GNRs. De ûndersikers fûnen ek dat it elektroanyske karakter fan 'e GNR's feroare doe't de metalen kontakten waarden tapast, wat de mooglikheid oantoand om har eigenskippen mei opsetsin te feroarjen.

Ien foardiel fan dizze technyk is dat it wurdt útfierd yn in ultra-hege fakuümomjouwing, en soarget derfoar dat it materiaal frij bliuwt fan atmosfearyske kontaminanten dy't apparaatprestaasjes kinne degradearje. De folgjende stap foar it ûndersyksteam is om in funksjonearjende transistor te meitsjen mei de fabrisearre GNR's en har skaaimerken te mjitten.

Dizze trochbraak yn bedrading fan yndividuele GNR's iepenet nije mooglikheden foar de ûntwikkeling fan elektroanyske apparaten mei hege snelheid en makket it paad foar fierdere foarútgong yn grafeen-basearre technology.

Boarne: University of Illinois Grainger College of Engineering