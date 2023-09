Undersikers hawwe in trochbraak makke yn 'e ûntwikkeling fan grafene nanoribbons (GNR's), in klasse fan iendiminsjonale materialen dy't belofte toane foar gebrûk yn mikroelektronyske apparaten. It team brûkte in direkte skriuw skennende tunnelingmikroskopy (STM) basearre proses om metaalkontakten op nanometerskaal te meitsjen op yndividuele GNR's, wêrtroch kontrôle fan har elektroanyske eigenskippen mooglik is.

Grafeen, in ien-atoom-dikke laach fan koalstofatomen, hat de oandacht lutsen as in potinsjeel elektroanysk materiaal mei hege snelheid. It gebrek oan semiconductor-eigenskippen hat lykwols in beheining west. Yn dizze stúdzje waarden atomysk-precise GNR's makke en metalen kontakten waarden mei súkses makke, wat de nedige funksjonaliteit foar transistor-operaasje feroarsake.

De ûndersikers brûkten in technyk mei in skennende tunnelingmikroskoop om it oerflak te scannen en passende GNR's te identifisearjen. Sadree't in GNR waard identifisearre, metalen ôfsetting waard trigger mei help fan in elektroanen beam te meitsjen fan de bedrading. Dizze metoade foar bedrading fan GNR's waard fûn krekter en minder ûnwis te wêzen as eardere metoaden.

Ien foardiel fan dizze metoade is dat it wurdt útfierd yn in ultra-hege fakuüm-omjouwing, garandearret de skjinens fan it materiaal en foarkomt degradaasje fan apparaat prestaasjes. De ûndersikers fûnen ek dat troch metalen kontakten op 'e GNR's te setten, de elektroanyske eigenskippen fan 'e GNR's waarden feroare. Dizze "doping" fan 'e GNR's kin wurde berikt troch it deponearjen fan ferskate soarten metalen, it bieden fan in manier om de skaaimerken fan 'e GNR's ôf te stellen sûnder de needsaak foar gemyske reaksjes.

De folgjende stap foar de ûndersikers is om in funksjonearjende transistor te meitsjen mei dizze metoade en har skaaimerken te mjitten. De ûntwikkeling fan in krekte en betroubere metoade foar it meitsjen fan metalen kontakten oan spesifike GNR's bringt ús tichter by de realisaasje fan mikro-elektroanyske apparaten dy't gebrûk meitsje fan grafene nanoribbons.

