Digitalisearjen fan geologyske wûnders yn 'e Arktyske: De Svalbox Digital Model Database

De Svalbox Digital Model Database (DMDb) is in nije regionale databank dy't geowittenskippers tagong biedt ta digitale outcrop-modellen (DOM's) fan 'e ôfstân Svalbard-arsjipel. Publisearre yn it tydskrift Geosphere, de databank befettet op it stuit 135 DOM's, dy't gegevens leverje fan 114 km2 fan dit dreech te berikken gebiet.

DOM's binne trijediminsjonale digitale foarstellings fan geologyske útrinners dy't modern geowittenskiplik ûndersyk revolúsjonearre hawwe. De Svalbox DMDb yntegreart dizze modellen mei oare geowittenskiplike gegevens, ynklusyf 3D drone-footage, en biedt geowittenskippers in wiidweidich sicht op de geologyske formaasjes yn dizze unike regio.

De Svalbox DMDb stiet op foar har oanhâlden oan 'e FAIR (findable, accessible, interoperable, and reusable) prinsipes, wat betsjuttet dat de gegevens en metadata dield yn' e databank maklik lokalisearre, tagonklik en brûkt wurde kinne troch oare ûndersikers. Elke yngong yn 'e databank omfettet rau ynfiergegevens en ferwurke útfiergegevens en hat in DOI foar traceability en sitaat.

Dizze databank is benammen weardefol foar geowittenskippers dy't wurkje op Svalbard, lykas ek foar edukative doelen. De digitale outcrop-modellen levere troch de Svalbox DMDb ferlingje it fjildseizoen foar ûnbepaalde tiid en meitsje tagong ta siden dy't typysk net tagonklik binne fia tradisjoneel fjildwurk. Dit helpt ûndersikers better ta te rieden op ekspedysjes en fersterket har begryp fan it rap feroarjende Arktyske lânskip, dat wichtige transformaasjes ûnderfynt troch glacial retreat.

Ien opfallend foarbyld dat markearre is yn it Geosphere-papier is it Festningen-profyl, de ienige geotoop fan Svalbard. Dit geologyske wûnder spant 400 miljoen jier en biedt in unike fertikale stratigrafy oer in 7 km lang transekt. De Svalbox DMDb behâldt dizze geologyske records yn time-lapse, en garandearret har wittenskiplike betsjutting foar takomstige generaasjes.

De Svalbox DMDb bliuwt útwreidzje as mear DOM's wurde tafoege oan de databank. De beskikberens fan dizze digitale modellen hat al laat ta gearwurkings en publikaasjes, dy't bydroegen oan de foarútgong fan wittenskiplik ûndersyk yn 'e Svalbard-arsjipel.

