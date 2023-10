Mystery Light en Bang Heard yn it Noarden fan Melbourne litte saakkundigen op syk nei antwurden

Ynwenners yn it noarden fan Melbourne wiene ferbjustere troch in felle flits fan oranje ljocht, folge troch in lûde eksploazje dy't woansdei krekt foar 9 oere barde. Footage fan it ynsidint waard breed dield op sosjale media, wêrby't it momint fêstlein waard doe't in ynwenner fan Doreen it ferskynsel tsjûge wylst hy wat út syn auto helle. Yntrigearre troch it lûd, weage er de strjitte op om de boarne te ûndersykjen.

Neffens Sean Scanlon, in ynwenner fan Doreen, wie it lûd oars as wat er ea heard hie. "Dit skodde de grûn en it krige elke buorman út har hûs," fertelde hy 7NEWS. De eksploazje wie net beheind ta Doreen allinich, om't ynwenners yn Mernda, Súd Morang, Balwyn, Diamond Creek en Doncaster ek rapporteare dat se in hurde klap hearden.

Autoriteiten en saakkundigen yn 'e romtesektor binne fernuvere troch it barren, om't gjin meteorytaktiviteit waard ûntdutsen yn it gebiet. Geoscience Austraalje registrearre gjin ierdbeving aktiviteit, en elektrisiteit bedriuw AusNet fûn gjin bewiis fan eksploazjes of skea. De Viktoriaanske regearing befêstige dat d'r gjin unautorisearre detonaasjes wiene by de tichtby lizzende groeve of oanhâldende dykwurksumheden.

Dit is net de earste kear dat sa'n ynsidint barde yn Victoria. Yn augustus waard in soartgelikense bal fan ljocht begelaat troch in lûde boom yn 'e loften waarnommen. It romte-agintskip hat letter bepaald dat it nei alle gedachten om rommel wie fan in Russyske Soyuz-2-raket dy't de atmosfear fan 'e ierde wer ynkaam.

De oarsaak fan it resinte mystearje ljocht en knal yn it noarden fan Melbourne bliuwt ûnbekend, wêrtroch saakkundigen en ynwenners entûsjast sykje nei antwurden. Autoriteiten geane troch mei it ûndersykjen fan it ynsidint om de oarsprong en natuer te bepalen.

