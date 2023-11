Provinsjale plysje siket bystân nei Heechwearde Diefstal út pleatslike hobbywinkel

Southern Georgian Bay OPP berikt it publyk foar help by it oplossen fan in resinte ynbraak yn in populêre retailwinkel yn Midland. Yn it wykein foel Event Horizon Hobby's op King Street it slachtoffer fan in nacht ynbraak, wêrtroch in direkte reaksje fan 'e autoriteiten frege.

Neffens it plysjerapport krigen de dieders mei súkses tagong ta de winkel troch de glêzen doar fan 'e foarkant om sawat 2:30 oere te brekken. Magic: The Gathering Game. De stellen kaarten wurde rûsd op mear as $ 20,000 wurdich.

Lokale wet hanthavenjen moediget elkenien yn besit fan relevante ynformaasje oangeande de misdied om nei foaren te kommen. Partikulieren wurde oproppen om direkt kontakt op te nimmen mei de OPP op (888) 310-1122 of troch te e-posten [e-post beskerme] As alternatyf kinne se anonym berikke nei Crime Stoppers troch te skiljen (800) 222-TIPS (8477) of har ynformaasje online yn te tsjinjen fia tawijd kanalen.

De stellerij fan Event Horizon Hobbies hat net allinnich resultearre yn substansjele finansjele ferliezen foar de winkel, mar hat ek soarge foar need binnen de pleatslike gamingmienskip. Magic: The Gathering-entûsjasters fertrouwe op renommearre festigingen lykas Event Horizon Hobbies om te genietsjen fan har hobby en ferbine mei oare spilers. It ynsidint tsjinnet as in oantinken oan it belang fan maatskiplike wach en stipe by it ôfskrik fan kriminele aktiviteit.

FAQ:

F: Wat binne Magic Cards?

A: Magic Cards binne sammelbare kaarten dy't brûkt wurde yn it populêre hannelskaartspultsje neamd Magic: The Gathering. Dizze kaarten hawwe ferskate karakters, spreuken en kapasiteiten dy't spilers strategysk kinne brûke om tsjin inoar te konkurrearjen.

F: Wêr kin ik ynformaasje jaan oer de misdied?

A: As jo ​​ynformaasje hawwe dy't it ûndersyk kin helpe, nim dan direkt kontakt op mei de OPP op (888) 310-1122 of e-post se op [email protected] As alternatyf kinne jo ek anonym berikke nei Crime Stoppers troch te skiljen (800) 222- TIPS (8477) of jo ynformaasje yntsjinje fia har online platfoarm.