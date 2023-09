Machine Learning versnelt kwantumflaterkorreksje

Undersikers fan it RIKEN Sintrum foar Quantum Computing hawwe wichtige foarútgong makke op it mêd fan kwantumflaterkorreksje mei masine learen. Kwantumkompjûters operearje op qubits, dy't yn meardere steaten tagelyk bestean kinne, yn tsjinstelling ta klassike kompjûters dy't op bits operearje. Dizze karakteristyk lit kwantumkomputers taken útfiere mei potensjele foardielen yn sykopdrachten, optimalisaasjes en kryptografy. De kwetsbere aard fan kwantumsuperposysjes makket se lykwols gefoelich foar flaters dy't feroarsake wurde troch miljeufersteuringen, wat liedt ta it ferlies fan kwantumfoardielen.

Metoaden foar kwantumflaterkorreksje binne ûntwikkele om flaters te neutralisearjen, mar de ymplemintaasje dêrfan hat útdaagjend west fanwegen ferhege kompleksiteit fan apparaten en prosessen dy't gefoelich binne foar flaters. Yn dizze stúdzje rjochte de ûndersikers har op in autonome oanpak fan kwantumflaterkorreksje mei masine learen. Se brûkten fersterking learen, in avansearre masine learen technyk, te optimalisearjen fan in keunstmjittige omjouwing dy't ferfangt faak flater-detecting mjittingen.

De ûndersikers ûndersochten "bosonyske qubit-kodearrings", dy't wurde brûkt yn hjoeddeistige kwantumkomputermasines basearre op supergeleidende circuits. Troch har ferkenning identifisearren se in ienfâldige, ûngefear qubit-kodearring dy't de kompleksiteit fan it apparaat signifikant fermindere en oare kodearrings presteare yn mooglikheden foar flaterkorreksje.

De befinings fan dizze stúdzje bewize it potensjeel fan masine learen yn kwantumflaterkorreksje en bringe ús tichter by de suksesfolle ymplemintaasje fan kwantumflaterkorreksje yn eksperiminten. De yntegraasje fan masine learen, keunstmjittige neurele netwurken, kwantumflaterkorreksje, en kwantumfouttolerânsje kinne de útdagings fan grutskalige kwantumberekkening en optimisaasje oanpakke.

Dit ûndersyk, publisearre yn Physical Review Letters, draacht by oan de foarútgong fan quantum computing technology troch it ynskeakeljen fan effisjintere en effektive flaterkorreksjesystemen.

