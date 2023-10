Astronomy-entûsjasters ferwachtsje de dielde moannefertsjustering fan oktober 2023

Himel-entûsjasters oer de hiele wrâld wachtsje grif op de kommende parsjele moannefertsjustering pland foar 28 oktober 2023. Nei in penumbrale moannefertsjustering earder yn it jier, belooft dit himelske barren waarnimmers te boeien en te fernuverjen. Lunar eclipses hawwe fassinearre minsken ieuwenlang, en se bliuwe te hâlden geastlike betsjutting yn ferskate kultueren.

Astronomen en wittenskippers observearje ek moannefertsjusteringen nau om ynsjoch te krijen yn it ierde-moannesysteem en de ynteraksje tusken it moanneflak en de atmosfear fan 'e ierde te begripen. Dizze eveneminten biede in unike en prachtige himelske werjefte dy't mei eangst ferwachte wurdt troch stargazers en astronomy-entûsjasters.

De moannefertsjustering fan oktober 2023 sil begjinne om 11:31 oere yn New Delhi en einigje om 3:36 oere op 29 oktober. De eclipse sil sichtber wêze út ferskate regio's, ynklusyf Azië, Ruslân, Afrika, Amearika, Jeropa, Antarktika en Oseaanje.

Yn New Delhi kinne waarnimmers tsjûge wêze fan de fertsjustering yn 'e súdwestlike himel. Op syn maksimum sil de moanne 62° boppe de hoarizon stean. Yn Yndia wurdt ferwachte dat de maksimale fertsjustering om 1:45 oere plakfynt, mei sawat 12% fan it moanneflak ûnderdompele yn skaad.

Om de magy fan in parsjele moannefertsjustering te belibjen, moatte astronomy-entûsjasters gewoan nei bûten stappe en nei de himel sjen. Se sille by steat wêze om te observearjen de stadige feroarings yn it uterlik en kleur fan 'e moanne troch de eclipse.

De Partial Lunar Eclipse fan oktober 2023 belooft in wirklik spektakulêr barren te wêzen, en biedt in unike kâns om te fernuverjen oer de wûnders fan ús universum. Oft jo in betûfte waarnimmer binne as in tafallige loftentûsjast, mis de kâns net om tsjûge te wêzen fan dizze betoverende himelske werjefte.

boarnen:

- "Lunar Eclipse oktober 2023: Datum en tiid"

- "Lunar Eclipse oktober 2023: Wêr en hoe te sjen"