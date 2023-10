Lunar Dust kin brûkt wurde foar it bouwen fan diken en lâningsplakken op 'e moanne

Wittenskippers hawwe eksperiminten op ierde útfierd om it mooglike gebrûk fan moannestof te ûndersiikjen foar it bouwen fan diken en lâningsplakken op 'e moanne. Lunar stof is foaral opboud út fyn poeierde fulkanyske stien, en nettsjinsteande it wite uterlik fan 'e moanne, syn boaiem is eins donkergriis. It ûntbrekken fan eroazjeprosessen op 'e moanne resultearret yn skerpe dieltsjes yn' e moannestof, dy't in gefaar foar romteferkenning foarmje.

Derneist draacht moannestof in elektryske lading, wêrtroch it adhesyf en kleverig wurdt. Dizze kleverigens kin skea feroarsaakje oan moannelanders, romtepakken, en sels potinsjele sûnensproblemen as ynademe. Om de skea troch moannestof te beheinen, is it idee foarsteld om diken oan te lizzen op it moanneflak mei help fan beskikbere middels.

Yn in resinte stúdzje eksperimintearren wittenskippers mei in moanneboerferfanger neamd EAC-1A om te ûndersykjen as konsintrearre sinneljocht moannestof yn fêste rotsplaten smelte koe. Se simulearre konsintrearre sinneljocht mei laserstralen mei wikseljende sterkte en maten, mei súkses produsearje trijehoekige, holle-sintraal tegels. Dizze tegels kinne yninoar sletten wurde om solide oerflakken te meitsjen foar it bouwen fan diken en lâningsplaten op 'e moanne.

Earder ûndersyk hie suggerearre it brûken fan yntinsive sinneljocht of laser stralen foar fusing moanne boaiem, mar dizze stúdzje toande de produksje fan gruttere blokken en it brûken fan krêftige laser stralen. Om in beam sa machtich op 'e moanne te generearjen, soe in lins nedich wêze mei in diameter fan likernôch 5.7 feet.

Takomstige eksperiminten sille de fearkrêft fan dizze tegels beoardielje foar raketstuwing om har geskiktheid foar lâningspaden te bepalen. Undersikers kinne ek tests útfiere ûnder simulearre moanneomstannichheden, ynklusyf dy sûnder sfear en mei fermindere swiertekrêft, om de helberens fan dizze technology te falidearjen foardat se it op 'e moanne ymplementearje.

Ta beslút, it brûken fan maanstof foar it bouwen fan diken en lâningsplaten op 'e moanne hat it potensjeel om kosten te ferminderjen en romteferkenning duorsumer te meitsjen. De suksesfolle skepping fan fêste rotsplaten mei konsintrearre sinneljocht yn dizze stúdzje biedt in kânsrike oplossing foar moannebou.

