Yndia's Chandrayaan-3-missy hat wichtige ûntdekkingen makke sûnt har sêfte lâning op 'e moanne. Under dizze befiningen is de oanwêzigens fan swevel, dy't wittenskippers entûsjast hat oer har potensjele tapassingen yn 'e moanneferkenning en bewenning.

Earder waard leaud dat swevel op 'e moanne min wie. De resinte ûntdekking fan swevelôfsettings daagt dizze oanname lykwols út. Tsjustere gebieten op 'e moanne oerflak, besteande út fulkanyske rots, befetsje hegere konsintraasjes fan swevel yn ferliking mei de wite "heechlannen" materiaal.

Fulkanyske aktiviteit soarget derfoar dat swevelrike rotsen ûnder it oerflak fan 'e moanne smelten, en it magma koelt letter ôf om de tsjustere gebieten te foarmjen. Tidens dit proses ûntsnapt wat swevel yn 'e tinne sfear fan 'e Moanne en makket úteinlik syn paad nei de moannepoalen.

De ongelooflijk lege temperatueren by de moannepoalen, sakke nei -230°C troch it ûntbrekken fan konsekwint direkte sinneljocht, soargje dat de swevel op it oerflak fersteviget. De ynstruminten fan Chandrayaan-3 ûntdutsen swevel by de lâningsplak, wat suggerearret dat swevelnivo's yn dit gebiet heger wêze kinne as yn 'e fulkanyske rots tichtby de moanneekwator.

Wittenskippers stelle ek foar dat âlde fulkaanútbarstings yn 'e regio kinne bydroegen hawwe oan de konsintraasjes fan swevel. Meteoriten dy't sulver drage, kinne wichtige hoemannichten fan it elemint hawwe ferfierd tidens eardere botsingen mei de moanne.

De ûntdekking fan swevel hâldt grutte belofte foar ferskate moanne tapassingen. It koe wurde brûkt om wetterleas beton te meitsjen foar it bouwen fan Moon-bases en produsearje sulver-basearre sinnesellen, batterijen, en dongstoffen foar potinsjele lânbou operaasjes. Dit gebrûk fan pleatslike boarnen soe de útdagings en útjeften ferleegje dy't ferbûn binne mei it ferfier fan materialen fan ierde nei de moanne.

De beskikberens fan swevel koe ek de omlieding tastean fan beheinde wetterboarnen dy't nei de moanne ferfierd wurde foar essensjele doelen lykas it produsearjen fan drinkwetter, ademend soerstof en raketbrânstof.

De gegevens sammele troch Chandrayaan-3 binne fan ûnskatbere wearde en sille bydrage oan takomstige moanne misjes. De baanbrekkende ûntdekkingen makke troch de missy sille de mainstream-maatskippij profitearje as se úteinlik begjinne mei moanneferkenning, en de Indian Space Research Organisation (ISRO) fertsjinnet kredyt foar de opmerklike fynsten.

boarnen:

1. [Boarnamme]

2. [Boarnamme]