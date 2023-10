De Space Age lit syn merk op 'e atmosfear fan 'e ierde

In resinte stúdzje publisearre yn 'e Proceedings of the National Academy of Sciences docht bliken dat de Space Age in ynfloed hat op' e sfear fan 'e ierde. Undersikers hawwe signifikante hoemannichten metalen fûn yn aerosolen yn 'e sfear, wierskynlik fan it tanimmend oantal romtefarders en satellytlansaasjes en weromkomsten. Dizze oanwêzigens fan metaal feroaret de atmosfearyske skiekunde, dy't mooglik ynfloed hat op 'e ozonlaach en it klimaat.

Under lieding fan Dan Murphy fan 'e National Oceanic and Atmospheric Administration, ûntduts it ûndersyksteam mear dan 20 eleminten yn ferhâldingen dy't oerienkomme mei dy brûkt yn romtefarders alloys. Se observearre dat de massa fan beskate metalen, lykas lithium, aluminium, koper, en lead, út romtesonde reentry fier boppe de konsintraasjes fan dizze metalen fûn yn natuerlik kosmysk stof. Shockingly, hast 10% fan grutte sulfuric acid dieltsjes, dy't helpe beskermje en buffer de ozonlaach, befette aluminium en oare romtefarder metalen.

De wittenskippers skatte dat oant 2030 oant 50,000 mear satelliten in baan kinne berikke. Dit betsjut dat, yn 'e kommende desennia, oant de helte fan' e stratosfearyske swevelsûrpartikels metalen kinne befetsje fan 'e weromkomst. De effekten dêrfan op de atmosfear, de ozonlaach en it libben op ierde binne noch ûnbekend.

It bestudearjen fan 'e stratosfear is útdaagjend, om't it in regio is wêr't minsken net libje. Allinnich de heechste flechten komme dizze regio foar in koarte perioade yn. As ûnderdiel fan NASA's Airborne Science Program brûke de wittenskippers lykwols ûndersyksfleantugen om samples fan 'e stratosfear te sammeljen. Ynstruminten binne hechte oan de noas kegel om te soargjen dat de loft sampled is fris en ûnfersteurd.

De stratosfear is in stabile en skynber kalme laach fan 'e sfear. It is ek it hûs fan 'e ozonlaach, in krúsjale komponint foar it beskermjen fan it libben op ierde tsjin skealike ultraviolette strieling. Yn 'e ôfrûne tsientallen jierren is de ozonlaach bedrige, mar koördinearre wrâldwide ynspanningen binne makke om it te reparearjen en oan te foljen.

It tanimmend oantal lansearringen en weromkommen fan romte is ferantwurdlik foar it yntrodusearjen fan mear metalen yn 'e stratosfear. As raketten wurde lansearre en satelliten wurde ynset, litte se in spoar fan metalen dieltsjes efter dy't it potinsjeel hawwe om de sfear te beynfloedzjen op manieren dy't wittenskippers noch besykje te begripen.

Ta beslút, de stúdzje beljochtet de needsaak foar fierder ûndersyk om de krekte gefolgen fan 'e romtetiid op' e sfear fan 'e ierde te bepalen. De befinings suggerearje dat de tanimmende oanwêzigens fan metalen út romtefarders en satelliten gefolgen hawwe kin foar it klimaat, de ozonlaach en de algemiene bewenberens fan ús planeet.

boarnen:

- Titel: De romtetiid lit syn merk op 'e atmosfear fan 'e ierde

- Boarne: Proceedings of the National Academy of Sciences