De skyline fan 'e stêd wie boppe, omhuld yn tsjustere wolken. Tonger knettere yn 'e fierte, en ferljochte de loft mei flikkeringen fan wyt ljocht. Midden yn 'e gaos fan' e stoarm fûn in lytse, smoarge hûn mei de namme Sally harsels strâne en allinich. Besletten om feiligens te finen, sette se útein op in dryste reis troch ûnbekende strjitten.

Doe't Sally har paad troch de stêd makke, ferburgen torenhoge gebouwen har sicht op 'e wrâld hjirboppe. Reindruppels streamden har bont del, wêrtroch in gefoel fan urginsje yn har ûntstie. Twa figueren stiene yn 'e fierte, praten yn in ûnbekende taal. Foardat Sally harren benaderje koe, lutsen se har hastich werom yn in romige wite bestelwein, en lieten har ferbjustere.

Sally wegere om fongen te wurden, sprinte troch smelle stegen, har honger knaagde har oan. Yn in gelok stroffele se op in ôfskaft donutcontainer. De oerbliuwsels fan 'e sûkerige lekkernijen fersloegen, krige se krêft en bepaling.

Uteinlik sakke de oerdoarjende tongerbuien, en Sally kaam foarsichtich út har skûlplak. Ta har ûntefredenens realisearre se dat se ferlern gien wie yn 'e grutte stêd. Panyk gie troch har hinne doe't se langstme nei de waarme omearming fan har famylje.

Wanhoping ferfoel har stappen doe't se troch drokke strjitten rûn. Yn 'e fierte seach se har famylje, har soargen gesichten etste fan opluchting. Har blide gjalp fan "SALLY!" galmde troch de loft. Mei de wite bestelwein ticht, tikke Sally har lêste enerzjyreserves oan.

Yn in drystmoedige sprong sprong Sally op in foarbygongende donkergriene jeep, en sylde sierlik oer de hollen fan brûzjende fuotgongers. Se kaam mei krektens telâne en rûn nei har famylje ta, har wurden fan leafde en soarch klonk har yn 'e earen. De wite bestelwein parkearde tichtby, en twa manlju kamen mei in strange warskôging oan.

"Ekskús my, dyn hûn wie los yn 'e stêd. De oare kear moatte wy har nei it pún bringe”, leiden se fêst.

Troch de potinsjele gefaren te erkennen, stimde Sally's famylje mei tsjinsin yn om foarsichtiger te wêzen. Overwhelmed mei tankberens, Sally douche har eigners mei affection, tankber te wêzen opnij ferienige.

Har bûtengewoane aventoer wie oan in ein kommen, mar de bân tusken Sally en har famylje wie sterker wurden troch de besikingen dy't se tegearre hiene. Doe't se har wei nei hûs makken, spatten de poaten fan Sally troch reinwettere strjitten, wisten se dat har leafde en waakzaamheid har feilich hâlde soe, nettsjinsteande hokker aventoeren der foar leinen.

Faak Stelde Fragen

F: Wat is der bard mei Sally yn 'e stêd?

A: Sally, de moedige hûn, fûn harsels ferlern yn 'e ûnbekende strjitten fan' e stêd by in stoarm. Se kaam twa persoanen tsjin dy't besochten har te fangen, mar wisten te ûntkommen.

F: Hoe kaam Sally wer by har famylje?

A: Nettsjinsteande de swierrichheden en it stribjen nei in wyt bestelwein, brocht Sally's fêststelling har nei har famylje. Se makke in drystmoedige sprong op in foarbygeane jeep, en helle in see fan minsken op om har leafsten te berikken.

F: Wat seine de twa manlju tsjin Sally's famylje?

A: De manlju warskôgen de famylje fan Sally dat as se wer los yn 'e stêd wêze soe, se har nei it pún bringe moatte. Troch de potinsjele risiko's te erkennen, stimde de famylje fan Sally yn om yn 'e takomst mear wach te wêzen.