In nij perspektyf op it libben: it universum ferkenne en ús plak fine

Astronoom en astrobiolooch Dr. Aomawa Shields is úteinset op in syktocht om nei it libben bûten de ierde te sykjen, en dêrmei hat se in nij begryp krigen fan de betsjutting fan it libben op ús eigen planeet. De gruttens en skaal fan it universum hawwe har in nij perspektyf jûn oer de betsjutting fan ús bestean.

Yn har memoires, "Life on Other Planets: A Memoir of Finding My Place in the Universe," reflektearret Shields op har reis as wittenskipper en de djippe ynfloed dy't it hat op har perspektyf. Se begjint mei it betinken fan de grutte omfang fan it universum, mei safolle stjerren as der sânkorrels binne op de strannen fan 'e ierde. Dizze realisaasje tsjinnet as in oantinken oan hoe grut en ynspirearjend de kosmos wirklik is.

Shields reflektearret ek oer it belang fan fertsjintwurdiging en ferskaat op it mêd fan astronomy. As in Afro-Amerikaanske frou yn in histoarysk manlik dominearre fjild, fûn se ynspiraasje yn it presidintskip fan Barack Obama. Syn prestaasje tsjinne as liedend ljocht, wat oantoand dat persoanen út ûnderfertsjintwurdige eftergrûnen kinne útblinke op elk fjild, ynklusyf astronomy.

It memoires ûndersiket fierder it lykwicht tusken it neistribjen fan ferskate hertstochten en dreamen. Shields hie yn earste ynstânsje in karriêre yn aktearjen, mar fûn harsels weromlutsen nei astronomy, in fjild dat altyd in gefoel fan wûnder yn har oanstuts hie. Dizze werferbining mei har wittenskiplike woartels wie in oantinken dat dreamen en hertstochten oanhâlde, wegerje te negearjen.

Ien fassinearjend aspekt fan it ûndersyk fan Shields is rjochte op in soarte planeet neamd in "Terminator Habitable". Dizze planeten hawwe in unyk klimaat wêrby't libben allinich bestean kin lâns de grins tusken ekstreme omstannichheden fan ivige dei en nacht. It is troch har ûndersyk en ûndersiken dat Shields en har team it mooglike bestean fan sokke planeten ûntdutsen.

Oer it algemien smyt it memoires fan Shields ljocht op 'e djippe ynfloed dy't it ferkennen fan' e kosmos hat op har persoanlik en profesjonele libben. Troch bûten ús eigen planeet te sjen, hat se in djippere wurdearring krigen foar de skientme en de ûnderlinge ferbûnens fan it libben op ierde. Har ferhaal tsjinnet as ynspiraasje foar oaren om har hertstochten te omearmjen, har dreamen nei te stribjen en betsjutting te finen yn 'e wiidweidichheden fan it universum.

boarnen:

- Shields, Aomawa. "Libben op oare planeten: in memoires fan it finen fan myn plak yn it universum."

- Science Freed. "Meining fine yn 'e kosmos."