It fassinearjende sykjen nei de lêste universele mienskiplike foarfaar fan it libben

Wittenskippers binne al lang fongen troch it mystearje fan 'e oarsprong fan it libben. Ien fan 'e meast yntrigearjende fragen is wa of wat wie de lêste universele mienskiplike foarfaar (LUCA) fan alle libbene organismen? In resinte stúdzje útfierd troch biologen Tara Mahendrarajah en Anja Spang, tegearre mei gearwurkjende partners, smyt nij ljocht op dizze âlde foarâlder.

Mei help fan in nije molekulêre dating oanpak, de ûndersikers skatte dat LUCA libbe tusken 4.32 en 4.52 miljard jier lyn, in tiid doe't ús planeet wie noch yn 'e berneskuon. It uterlik fan LUCA bliuwt in mystearje, mar it wurdt leaud dat it in sel west hat mei essensjele komponinten lykas ribosomale proteïnen en ATP-synthase. Dizze kearnproteinen wurde fûn yn baktearjes, archaea en eukaryoten, wat oanjout op har dielde foarâlderlike erfgoed.

Wylst de rûsde leeftyd fan LUCA nau oerienkomt mei eardere skattings, levere de stúdzje yntrigearjende ynsjoggen op oare plakken yn 'e evolúsjonêre beam fan it libben. Yn tsjinstelling ta it leauwen dat archaea, âlde baktearjes, de hjoeddeiske baktearjes foarkamen, docht de nije dating oanpak bliken dat de lêste mienskiplike foarfaar fan bekende archaea bestie tusken 3.37 en 3.95 miljard jier lyn. Dit hâldt yn dat eardere foarmen fan archaea of ​​útstoarn binne of ûnûntdutsen bliuwe kinne.

Boppedat ûntstie de lêste mienskiplike foarfaar fan eukaryoten, organismen mei sellen dy't in kearn befetsje lykas planten en bisten, tusken 1.84 en 1.93 miljard jier lyn. Dizze fynst daagt it idee út dat eukaryoten in aparte tûke fertsjintwurdigje yn 'e beam fan it libben. Ynstee dêrfan binne se in fúzje fan baktearjele en archaeale tûken, dy't de ûnderlinge ferbûnens fan alle libben op ierde betinke.

Begryp fan LUCA en syn neiteam hat fiergeande gefolgen. It ferbetterjen fan ús kennis fan iere mikrobieel libben soarget foar in better begryp fan fiedingsfytsen, it foarsizzen fan takomstige patroanen fan biodiversiteit, en sels it begripen fan 'e evolúsje fan organismen yn reaksje op in feroarjend klimaat.

Faak Stelde Fragen:

F: Wêr stiet LUCA foar?

A: LUCA stiet foar "lêste universele mienskiplike foarfaar."

F: Hoe âld is LUCA?

A: Op grûn fan 'e resinte stúdzje libbe LUCA tusken 4.32 en 4.52 miljard jier lyn.

F: Wat binne de essensjele aaiwiten dield troch alle libbene organismen?

A: Ribosomale aaiwiten en ATP-syntase binne ûnder de kearnproteinen dield troch alle baktearjes, archaea en eukaryoten.

F: Binne archaea âlder dan baktearjes?

A: De stúdzje suggerearret dat de foarâlden fan alle hjoeddeiske archaea jonger binne as dy fan baktearjes.

F: Wannear binne eukaryoten ûntstien?

A: De lêste mienskiplike foarfaar fan eukaryoten bestie tusken 1.84 en 1.93 miljard jier lyn.