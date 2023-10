De gloeiende spoaren fan meteorbuien begripe

Tidens meteoarenbuien wurde waarnimmers sa no en dan behannele mei in seldsum ferskynsel dat bekend is as oanhâldende treinen, dy't gloeiende spoaren binne dy't yn 'e loft bliuwe nei't in meteoar passearret. Wittenskippers besykje noch de krekte oarsaak fan oanhâldende treinen te bepalen, mar twa liedende teoryen binne ûntstien.

Ien teory suggerearret dat de hege snelheid reis fan meteoroïden feroarsaket dat se elektroanen fan loftmolekulen stripe, wat resulteart yn ionisaasje. De gloed waarnommen yn oanhâldende treinen wurdt leaud te kommen fan de frijlitting fan enerzjy doe't dizze ionisearre molekulen fange in ferdwaalde elektroan út it miljeu. In oare teory omfettet chemiluminescence, wêrby't metalen dy't ferdampe fan fluch bewegende meteoroïden ynteraksje mei ozon en soerstof yn 'e sfear, it meitsjen fan in ljochte gloed.

Tidens it hichtepunt fan 'e Orionid-meteoarenbuien, dy't yn 'e nacht fan 21 op 22 oktober barde, koene waarnimmers ûnder heldere, tsjustere loften sa'n 10-20 meteoaren yn 'e oere besjen. It strieljende punt, dat de skynbere oarsprong is fan 'e meteoaren, lei yn it stjerrebyld Orion. It is lykwols wichtich om net allinich op dit punt yn 'e himel te rjochtsjen, om't Orionide-meteoaren út elke rjochting ferskine kinne.

Njonken de Orioniden is it ek de muoite wurdich om de meteoarbuien fan Súdlike Tauriden en Noardlike Tauriden yn 'e gaten te hâlden, dy't oerlappe mei de Orioniden. Beide buien komme út it stjerrebyld Taurus, krekt westlik fan Orion. Wylst de Noardlike Tauriden mids novimber har hichtepunt berikke, presintearje de Súdlike Tauriden in unyk gefal.

Fierder ûndersyk is nedich om de meganismen efter oanhâldende treinen folslein te begripen en de mystearjes fan meteorbuien te ûntdekken. Waarnimmers wurde stimulearre om safolle mooglik fan 'e himel te scannen tidens meteorbuien om har kânsen te maksimalisearjen om dizze boeiende himelske eveneminten te sjen.

Definysjes:

- Meteoroïde: in lyts rotsich of metallysk foarwerp dat om de sinne draait

- Ionisaasje: it proses fan it tafoegjen of fuortheljen fan elektroanen út atomen of molekulen, wat resulteart yn de foarming fan ionen

- Chemiluminescence: de útstjit fan ljocht as gefolch fan in gemyske reaksje, sûnder de belutsenens fan waarmte