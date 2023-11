Meitsje jo klear foar in skitterende werjefte: The Leonid Meteor Shower

As jo ​​​​in dúdlike loft hawwe foarsein foar tiisdeitemoarn betiid, mis dan de kâns net om tsjûge te wêzen fan in prachtich himelsk barren. De Leonid-meteoredouche, karakterisearre troch in heldere útbarsting fan sjittende stjerren, kin sichtber wêze as jo in tsjuster plak fine om nei de nachthimel te sjen.

Eltse novimber trochkrúst de ierde in breed gebiet fan iis en stof dat efterlitten is troch de komeet Tempel-Tuttle, offisjeel bekend as 55P/Tempel-Tuttle. Dizze komeet, ûntdutsen yn 1865, draait om 'e sinne en snijt it paad fan 'e ierde sawat elke 33 jier. Nei syn lêste moeting yn 1998 is it op it stuit fier bûten de baan fan Saturnus en giet it stadichoan werom nei syn folgjende oanpak yn 2031.

Yn novimber ploeget ús planeet troch de oerbliuwsels fan komeet Tempel-Tuttle, wat resulteart yn de jierlikse Leonid Meteor Show. Patient waarnimmers kinne spot ferskate heldere meteoaren streaking oer de himel eltse nacht út de Leo konstellaasje tusken 3 novimber en 2 desimber. It hichtepunt fan de meteorregear komt lykwols om 17 novimber as Ierde giet troch it tichtste diel fan 'e komeet syn puin stream. Tidens dizze peak kinne jo ferwachtsje te sjen tusken 10 en 15 meteoren per oere, wat foar in yndrukwekkende werjefte makket.

Leonid meteoaren binne bekend om harren hege snelheid, mear as 70 kilometer per sekonde, dat makket se útsûnderlik helder. Se litte faak efterlitte gloeiende spoaren fan ionisearre gassen dy't "persistente treinen" neamd wurde, dy't ferskate minuten of sels oeren nei't de meteoar ferdwûn binne yn 'e sfear bliuwe kinne.

Spannend is dat de Leoniden fan dit jier miskien in ekstra hichtepunt hawwe op 'e moarn fan tiisdei 21 novimber 2023. Undersyk fan astronoom Mikhail Maslov suggerearret dat de ierde it konsintrearre ôffalspoar sil snije dat troch de komeet Tempel-Tuttle yn 1733 frijlitten is, wat resulteart yn ferbettere meteoraktiviteit. As de foarsizzingen fan Maslov wier binne, kin dizze twadde pyk noch helderdere meteoaren generearje as gewoanlik, en in opmerklike show oanbiede foar skywatchers nettsjinsteande de oanwêzigens fan in Waxing Gibbous Moon.

FAQ:

F: Wannear is de bêste tiid om de Leonid-meteoarenbuien te observearjen?

A: It hichtepunt fan 'e Leonid-meteoarenbuien komt normaal alle jierren om 17 novimber foar, mar geduldige waarnimmers kinne meteoaren sjen tusken 3 novimber en 2 desimber.

F: Wêr moat ik yn 'e himel sjen om de Leonid-meteoarenbuien te sjen?

A: De meteoaren lykje nei bûten te strieljen fan it stjerrebyld Leo. Sjoch nei it stjerrebyld Leo en scan de himel foar sjittende stjerren.

F: Hoe fluch reizgje Leonid-meteoaren?

A: Leonid-meteoaren reizgje mei snelheden fan mear as 70 kilometer per sekonde, wêrtroch't se ongelooflijk fluch en helder binne.

F: Wat binne persistente treinen?

A: Persistente treinen binne gloeiende spoaren fan ionisearre gassen dy't efterlitten wurde troch meteoaren, dy't minuten of sels oeren nei't de meteoar foarby sichtber bliuwe kinne yn 'e atmosfear.