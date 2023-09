SpaceX om te besykjen rekordbrekkende 17e flecht mei Falcon 9 Booster

SpaceX is ynsteld om de grinzen fan herbrûkberens fan booster te drukken mei de lansearring fan in Falcon 9-raket mei in earste faze booster dy't har 17e flecht sil meitsje. De missy, bekend as Starlink 6-17, is pland om fan Cape Canaveral's pad 40 op te heljen om 10:47 oere EDT.

De booster yn kwestje, searjenûmer 1060, sil skiednis meitsje troch syn 17e flecht te foltôgjen. SpaceX berikte earder dit jier in wichtige mylpeal doe't it har float fan Falcon 9 earste-faze boosters sertifisearre foar maksimaal 20 flechten, en dizze lansearring sil it in stap tichterby dat doel bringe.

Oarspronklik flein yn juny 2020 om de GPS 3-3 satellyt yn te setten foar de US Space Force, is dizze booster sûnt dy tiid brûkt foar ferskate misjes, ynklusyf de Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34, en Transporter- 6 misjes, lykas it leverjen fan 11 Starlink-ladings.

De lansearring wurdt lykwols konfrontearre mei waar-relatearre útdagings. Space Force meteorologen kontrolearje in waarfront tichtby de romtekust fan Florida, tegearre mei in stoarm dy't offshore yn 'e Atlantyske Oseaan brouwt. De prognose foarseit in kâns fan 60 prosint op akseptabel waar foar lansearring, mei de wichtichste soarch in oertrêding fan 'e cumuluswolkregel. As de lansearring in dei fertrage wurdt, kinne de betingsten minder wurde mei mar in 30 prosint kâns op akseptabel waar.

Dizze missy sil ek de 20e lansearring markearje fan 'e V2 mini Starlink-satelliten, dy't gruttere grutte en fjouwer kear de bânbreedte oanbiede yn ferliking mei eardere ferzjes. Oarspronklik wiene de folsleine grutte V2 Starlink-satelliten bedoeld om te lansearjen mei SpaceX's Starship-auto. It fertrage debút fan Starship frege SpaceX lykwols om in kondinsearre ferzje fan 'e satelliten te meitsjen dy't op Falcon 9 lansearre wurde.

Ta beslút, SpaceX is ree om skiednis te meitsjen troch te besykjen in rekordbrekkende 17e flecht mei syn Falcon 9-booster. Dizze prestaasje markearret de ynset fan it bedriuw foar werbrûkberens yn romteferkenning en leit de basis foar takomstige misjes mei syn folslein werbrûkbere Starship-auto.

Definysjes:

- Herbrûkberens fan booster: De mooglikheid om de earste faze booster fan in raket opnij te brûken foar meardere lansearringen.

- Falcon 9: SpaceX's twa-etappe orbitale lansearauto dy't by steat is om ladingen te leverjen oan 'e baan.

- Starlink: SpaceX's satellyt ynternetkonstellaasje ûntworpen om wrâldwide breedbândekking te leverjen.

boarnen:

- [Boarne artikel]