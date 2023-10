SpaceX Falcon 9 lanseart mei súkses 21 Starlink-satelliten fan Vandenberg Space Force Base

Moarn betiid naam in SpaceX Falcon 9-raket ôf fan Vandenberg Space Force Base yn Kalifornje, en levere mei súkses 21 Starlink-satelliten nei in baan. Dizze lansearring markearret de earste fan twa Starlink-leveringsmissys dy't foar de dei pland binne.

De Falcon 9-raket, oandreaun troch njoggen Merlin 1D-motoren, helle om 1:23 oere PDT ôf. Nei opheffing fan Space Launch Complex 4 East (SLC-4E), begûn de raket op in súdeastlik trajekt. Dizze lansearring is opmerklik, om't it de 22e missy is útfierd troch SpaceX fan 'e Westkust dit jier, lykas ek de 75e orbitale lansearring fan 2023 foar it bedriuw.

Ien opmerklik aspekt fan dizze missy is it wergebrûk fan 'e earste-poadium booster. Dizze bepaalde booster hat 16 flechten foltôge, nei't hy earder wurke wie yn misjes lykas Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, en mear. Nei de wichtichste brânfaze, dy't sawat twa en in heale minuten duorre, kaam de earste etappe mei súkses telâne op it droneskip mei de namme 'Fansels hâld ik noch fan dy' yn 'e Stille Oseaan.

De ynset fan 'e 21 V2 Mini Starlink-satelliten is pland om sawat in oere nei lansearring te plakfine. Dizze satelliten binne de folgjende generaasje fan Starlink romtesonde, útrist mei opwurdearre antennes en gruttere sinnepanielen. Yn ferliking mei har foargongers hawwe de V2 Mini-satelliten de kapasiteit om fjouwer kear de bânbreedte te leverjen. De lansearring fan hjoed markeart de 28e kear dat it V2 Mini-model is brûkt sûnt syn yntroduksje earder dit jier.

Neist dizze lansearring is in oare Falcon 9-raket ynsteld om letter hjoed op te heljen fan Cape Canaveral Space Force Station yn Florida. Dizze missy sil in rekordbrekkende lading fan 23 V2 Mini Starlink-satelliten drage, it heechste oantal ynset op ien missy.

It is dúdlik dat SpaceX trochgiet wichtige foarútgong te meitsjen yn har Starlink satellytkonstellaasje, fierder útwreidzje har wrâldwide breedbândekking en it paad foar ferbettere ynternetferbining rûn de wrâld.

Definysjes:

- Falcon 9: In twa-poadium orbitale raket ûntwikkele en produsearre troch SpaceX foar it ferfier fan satelliten en romtefarders yn 'e romte.

- Starlink: In satellyt-ynternetkonstellaasje wurdt oanlein troch SpaceX dy't wrâldwide breedbândekking leveret.

- Vandenberg Space Force Base: In Amerikaanske Space Force Base leit noardwestlik fan Lompoc, Kalifornje.

- Orbital lansearring: It proses fan it stjoeren fan in raket of romteskip yn in baan om in himellichaam.

