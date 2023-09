SpaceX ynsteld om in oare partij Starlink-satelliten te lansearjen

SpaceX is pland om in oare groep satelliten te lansearjen foar har Starlink ynternettsjinst fan Vandenberg Space Force Base yn Kalifornje. De missy, bekend as Starlink Group 7-2, sil 21 twadde-generaasje Starlink-satelliten yn in baan ynsette. Dizze satelliten binne in kondinsearre ferzje fan de folsleine grutte Starlink V2-satelliten dy't yn 'e takomst lansearre wurde mei it Starship-auto.

De Falcon 9-raket sil fan 'e Vandenberg Space Force Base ophelje en de earste etappe sil nei sawat twa en in heale minút skiede. De booster, oanwiisd B1071, sil dan besykje te lânjen op it droneskip dat foar de kust fan Baja California stasjonearre is. As suksesfol, sil it de 11e flecht fan 'e booster markearje en de achtste kear dat it op it droneskip is lâne.

Underwilens sil de twadde etappe syn earste brân foltôgje om in earste parkearbaan te berikken. Nei in kust fan 45 minuten sil it in twadde sjitten útfiere om de definitive bedoelde baan te berikken. By T + 1 oere, 2 minuten en 19 sekonden nei lansearring sille de 21 satelliten ynset wurde.

Neffens statistiken fan Jonathan McDowell, in astronoom by it Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, sil dizze lansearring it totale oantal lansearre Starlink-satelliten op 5,070 bringe. SpaceX hat earder rapporteare mei mear dan 1.5 miljoen Starlink-abonnees en de tsjinst is beskikber yn mear dan 60 lannen.

De lansearring sil live wurde streamd, en biedt sjoggers in stoel op 'e foarste rige om tsjûge te wêzen fan in oare mylpeal yn SpaceX's oanhâldende ynspanningen om har Starlink ynternettsjinst en wrâldwide dekking út te wreidzjen.

boarnen:

– Jonathan McDowell (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)

- SpaceX