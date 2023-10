De oarsaak fan it grutste seismysk barren op Mars ûntdutsen: ynsjoch fan in UK-Led Study

In resinte stúdzje ûnder lieding fan de Universiteit fan Oxford hat ljocht smiten oer de wierskynlike oarsaak fan it grutste seismysk barren dat ea op Mars opnommen is. De ierdbeving fan 4.7 waard ûntdutsen troch NASA's InSight-lander op 4 maaie 2020, en de resultearjende trillingen reverberated troch de planeet foar seis oeren. Yn earste ynstânsje leauden wittenskippers dat it seismysk barren feroarsake waard troch in meteorytynslach, om't ferlykbere trillingen yn it ferline plakfûn hawwe troch sokke ynslach. In wiidweidige syktocht nei it oerflak fan Mars, dat 144 miljoen fjouwerkante kilometer besloech, koe lykwols gjin tekens fan in nije krater sjen litte.

Publisearre yn it tydskrift Geophysical Research Letters, de ûndersyksresultaten jouwe oan dat Mars seismysk aktyf is as earder tocht. Haadûndersiker Dr. Benjamin Fernando suggerearret dat it barren wierskynlik feroarsake waard troch it frijlitten fan stress yn 'e korst fan Mars, om't de planeet gjin aktive plaattektonika hat. Hy leit út dat dizze spanningen oer miljarden jierren opboud binne troch it ôfkuoljen en krimpjen fan ferskate dielen fan 'e planeet yn ferskate tariven. De resultaten fan 'e stúdzje drage by oan in djipper begryp fan dizze stress en kinne helpe om feiliger regio's te identifisearjen foar takomstige ynspanningen foar minsklike kolonisaasje.

De gearwurking belutsen by dit ûndersyk wie wichtich, mei romte-ynstânsjes en wittenskippers fan oer de hiele wrâld bydroegen harren ekspertize. De European Space Agency, de Sineeske Nasjonale Space Agency, de Indian Space Research Organisation, en de Feriene Arabyske Emiraten Space Agency biede allegear it gebrûk fan har satelliten oan, it markearjen fan in earste kear gearwurking tusken alle misjes yn in baan om Mars foar in ientalich projekt. Dit besykjen waard laat troch Dr Fernando oan de Universiteit fan Oxford en wurdt sjoen as in sjabloan foar takomstige ynternasjonale gearwurkingsferbannen yn djippe romte.

Hoewol de InSight-lander yn desimber 2020 offline gie, wie dit seismysk barren ien fan 'e lêste foarfallen dy't troch it romteskip opnommen binne nei mear dan fjouwer jier op Mars. De kennis opdien út dizze seismyske eveneminten draacht by oan ús begryp fan Mars 'geology en jout weardefolle ynsjoch foar mooglike takomst ferkenning en kolonisaasje ynspannings.

Boarnen: Geophysical Research Letters, Universiteit fan Oxford