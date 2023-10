Resinte befiningen fan 'e Curiosity-rover fan NASA hawwe nij ljocht smiten oer de skiednis fan Mars en har potensjeel foar it herbergen fan libben. In team fan geologen, bewapene mei gegevens fan Curiosity's ferkennings en kompjûtersimulaasjes, hawwe bewiis ûntdutsen fan âlde riviersystemen binnen kraters fan Mars. Dizze yntrigearjende fynsten daagje ús eardere oannames út oer de oanwêzigens fan wetter op 'e Reade Planeet.

Gale-krater, in wichtige ynfloedbekken op Mars, spile in krúsjale rol yn dizze baanbrekkende ûntdekking. Troch sedimintêre rotsen ûnder de Golf fan Meksiko te studearjen en de gegevens fan Curiosity te analysearjen, hawwe ûndersikers tekens ûntdutsen fan rivieren dy't eartiids op Mars streamden. Dizze iepenbiering suggerearret dat Marsrivieren wiidferspraat wiene as earder leaud.

Oars as de ierde, dy't fertrout op rivieren foar fitale gemyske en sedimint syklusen dy't stypje it libben, Mars wurdt faak waarnommen as in droech en desolate plak. Dizze nije fynsten skilderje lykwols in oar byld. Geoscientist Benjamin Cardenas, de haadauteur fan 'e stúdzje fan' e Penn State University, ferklearret dat har ûndersyk oanjout dat Mars folle mear rivieren hie dan wy oarspronklik tochten, wat in optimistysker werjefte fan it âlde libben op 'e planeet leveret.

De ûntdekking fan eigenaardige lânfoarmen bekend as bench-en-noas-funksjes hat ynstrumintal west yn ús begryp fan rivieren fan Mars. Dizze formaasjes, earder net opmurken en fûn yn lytse kraters, binne ôfsettings makke troch streamend wetter. Sokke funksjes waarden wierskynlik beynfloede troch hearskjende wyn en eroazje feroarsake troch rivieren.

Om de rol fan it wetter by it foarmjen fan dizze lânfoarmen te befêstigjen, brûkten Cardenas en Kaitlyn Stacey fan Penn State komputermodellen. Troch it brûken fan Curiosity's bylden en 3D-scans fan sedimintêre stiennen lagen ûnder de Golf fan Meksiko, simulearren se de eroazje feroarsake troch rivieren om de bank-en-noas lânfoarmen te reprodusearjen.

Dizze fynsten ûntbleate net allinich de mystearjes fan Mars-lânfoarmen, mar jouwe ek weardefolle ynsjoch yn 'e natuer fan wetter yn' e Gale-krater. De eardere waarnimmings fan Curiosity hienen al oanjûn dat de krater eartiids fol wie mei floeiber wetter, en de ûntdekking fan rivierfoarmige lânfoarmen stipet dizze hypoteze fierder.

Yn 't algemien litte dizze spannende ûntdekkingen de hope opnij meitsje dat Mars de juste betingsten koe hawwe host foar it libben om yn syn ferline te bloeien. Dit beklammet de betsjutting fan trochgeande ferkenning en ûndersyk op 'e Reade Planeet, om't wy besykje de wierheid te ûntdekken oer har skiednis en it potensjeel foar bûtenierdsk libben.

Faak Stelde Fragen

