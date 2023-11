Yn 'e grutte útwreiding fan' e Grutte Sânseewoastyn, oer Egypte en Libië, leit in ferburgen skat dy't wachtet om ûntdutsen te wurden. Skitterjende stikken giel glês binne ferspraat oer it sânige lânskip, bekend as Libysk woastynglês. Dit natuerlik foarkommende glês hat wittenskippers en mineraalsamlers fassinearre foar syn skientme, seldsumheid en yntrigearjende oarsprong.

Foar hast in ieu hat it mystearje om de foarming fan Libyske woastynglês hinne ûndersikers fernuvere. Teoryen farieare fan moannefulkanen oant bliksemynslaggen of meteorytynslaggen. Mei de komst fan avansearre mikroskopytechnology leauwe wittenskippers lykwols dat se it geheim einlings ûntsluten hawwe.

Troch in gearwurking tusken universiteiten en wittenskipssintra yn Dútslân, Egypte en Marokko sette in team fan ûndersikers út om de oarsprong fan Libyske woastynglês te ûndersykjen. Harren baanbrekkende stúdzje belutsen it analysearjen fan de glêzen monsters mei help fan state-of-the-art transmission electron microscopy (TEM) techniken.

Under de mikroskoop ûntdutsen de ûndersikers lytse mineralen ynsletten yn it glês, wêrûnder ferskate foarmen fan sirkoniumokside (ZrO₂). Dizze mineralen levere krúsjale oanwizings oer de betingsten wêryn Libyske woastynglês waard foarme. De oanwêzigens fan cubic zirconia, in syntetyske ferfanging foar diamanten, oanjûn hege temperatueren fan 2,250 ° C oant 2,700 ° C. Dêrnjonken wiisde de seldsume polymorph fan ZrO₂, bekend as ortho-II of OII, op ekstreme druk fan likernôch 130,000 atmosfearen. Dizze bûtengewoane betingsten koene allinich berikt wurde troch de ynfloed fan in meteoryt of in atoombom-eksploazje yn 'e ierdkoarste.

Wylst dizze iepenbiering in diel fan it mystearje oplost, bliuwe ekstra fragen ûnbeantwurde. It sykjen nei de âlderlike krater, dêr't de meteorytynslach plakfûn, giet troch. Bekende meteorytkraters yn 'e omkriten, lykas GP en Oasis, binne te lyts en fier om rekken te hâlden mei de grutte hoemannichte Libyske woastynglês konsintrearre yn ien gebiet. De krekte lokaasje, grutte en betingst fan 'e âlderlike krater bliuwe ûngrypber, wêrtroch fierdere ûndersiken nedich binne troch ôfstânsensing en geofysyske stúdzjes.

De ûntdekking fan 'e oarsprong fan Libyske woastynglês smyt ljocht op in natuerlik ferskynsel dat wittenskippers al tsientallen jierren yntrigearre hie. As ûndersikers djipper yn dit mystearje ferdjipje, bliuwe se de fassinearjende geheimen fan 'e skiednis fan ús planeet ûntdekke, en herinnerje ús oan 'e machtige krêften dy't de ierde en har geologyske formaasjes hawwe foarme.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Wat is Libyske woastynglês?

Libyske woastynglês is in soarte fan natuerlik foarkommend glês fûn yn 'e Grutte Sânseewoastyn, oer Egypte en Libië. It wurdt priizge foar syn skientme, seldsumheid, en mysterieuze oarsprong.

Hoe waard de oarsprong fan Libyske woastynglês bepaald?

Troch avansearre mikroskopytechniken ûntdutsen ûndersikers spesifike mineralen binnen it glês, lykas ferskate soarten sirkoniumokside. Dizze mineralen oanjûn hege temperatueren en ekstreme druk dy't koe wurde berikt allinnich troch in meteoryt ynslach of in atoombom eksploazje yn 'e ierdkoarste.

Wat binne de oerbleaune mystearjes om Libyske woastynglês hinne?

Wylst de oarsprong fan it glês is identifisearre, de krekte âlderlike krater, dêr't de meteoryt ynslach barde, is noch ûnbekend. Undersikers wurkje oan it lokalisearjen en begripen fan 'e grutte en tastân fan' e krater troch remote sensing en geofysyske stúdzjes.