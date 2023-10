Alde beamringen ûntdekke bewiis fan sterkste sinnestoarm ea

In resinte stúdzje ûnder lieding fan Edouard Bard fan it Collège de France hat bewiis ûntdutsen fan wat de machtichste sinnestrielestoarm wêze kin dy't ea ûntdutsen is. It ûndersyksteam analysearre koalstof-14 nivo's yn begroeven pine beammen en ferifiearre de boarne mei help fan beryllium-10 isotopen fûn yn Grienlân iis kearnen. Dizze beamringen jouwe weardefolle ynsjoch yn it gedrach fan 'e sinne yn it fiere ferline.

De pyk yn koalstof-14-nivo's ûntdutsen yn 'e begroeven pinebeammen suggerearret it bestean fan in ungewoane sinnestrielestoarm. Solêre strieling stoarmen wurde feroarsake troch sinne flares en koronale massa-ejections. Dêrom jout de yntinse sinnestrielestoarm it foarkommen fan it sterkste romtewaarevenemint dat oant no ta dokumintearre is.

Neist dizze wichtige fynst identifisearren de ûndersikers ek in oar barren yn har beamringgegevens. Dit barren, hoewol net sa ekstreem as de 14,300 jier âlde spike, duorre sawat 100 jier fan 14,000 oant 13,900 jier lyn. It team teoretisearret dat dit barren in ekstreem minimum yn sinneaktiviteit fertsjintwurdiget, fergelykber mei it Maunder-minimum dat yn 'e 17e ieu waarnommen is.

De ferheging fan koalstof-14-nivo's yn dizze perioaden wurdt leaud it resultaat te wêzen fan in minder aktyf sinnemagnetysk fjild, wêrtroch mear hege enerzjy galaktyske kosmyske strielen yn it sinnestelsel komme kinne. As dizze kosmyske strielen ynteraksje mei de atmosfear fan 'e ierde, feroarsaakje se ferlykbere reaksjes op sinne-kosmyske strielen.

Dizze stúdzje beljochtet it belang fan it brûken fan beamringgegevens yn gearhing mei iiskearnen om in better begryp te krijen fan sinneaktiviteit troch de skiednis hinne. Hoewol't direkte ynstrumintele mjittingen fan sinne-aktiviteit pas sûnt de 17e iuw beskikber binne, jouwe beamringen en iiskarnen weardefol ynsjoch yn it gedrach fan 'e sinne yn it fierdere ferline.

boarnen:

- Universiteit fan Leeds parseberjocht

- Stúdzje ûnder lieding fan Edouard Bard fan it Collège de France