Laker Legend Rick Fox's Duorsume Betonbedriuw is fan doel om klimaatferoaring te bestriden

Rick Fox, de NBA Lakers-leginde waard akteur, is de CEO en mei-oprjochter wurden fan it opstarten fan duorsume boumaterialen Partanna. It bedriuw hat in alternatyf beton ûntwikkele dat koalstofdiokside (CO2) út 'e loft kin fange, en biedt in oplossing foar de signifikante broeikasgassen dy't ferbûn binne mei tradisjonele betonproduksje. It nije materiaal, makke mei pekel út desalinaasjeplanten en slag, in byprodukt fan stielproduksje, elimineert de needsaak foar koalstofyntinsive semint. It mingsel fan Partanna kin genêze by ambient temperatueren, ferminderjen enerzjyferbrûk by produksje. De bynmiddel yngrediïnten yn it materiaal absorb CO2 út 'e loft en fange it binnen it materiaal, sels nei't de struktuer is sloopt.

It earste hûs boud mei Partanna's alternatyf beton is ûntbleate yn 'e Bahama's, en it bedriuw is fan plan om 999 mear te bouwen. De Bahama's, swier beynfloede troch de orkaan Dorian yn 2019, wurkje gear mei Partanna om 1,000 huzen te bouwen mei it koalstofnegative materiaal. De bou fan dizze huzen wurdt ferwachte dat de fersmoarging fan 'e bousektor signifikant sil ferminderje. Partanna beweart dat har materiaal safolle CO2 opfangt as 5,200 folwoeksen beammen per jier, wêrtroch it in oantreklike opsje is foar ynspanningen foar koalstofreduksje.

Wylst it gebrûk fan beammen foar it tellen fan koalstof krityk hat krigen fanwegen ferifikaasjeproblemen, beweart Partanna dat har CO2-opfangfeardigens mear kwantifisearjeber binne. It bedriuw hat gearwurke mei carbon credit sertifisearring organisaasje Verra om har carbon credits te ferifiearjen. Eksperts drage it bedriuw lykwols oan om har gegevens te dielen om in wiidweidige beoardieling fan har miljeufootprint en skaalberens mooglik te meitsjen. Oare bedriuwen en organisaasjes wurkje ek oan duorsume alternativen foar tradisjoneel beton, wat wiist op in tanimmende belangstelling foar it ferminderjen fan de miljeu-ynfloed fan de bousektor.

boarnen:

The Verge: https://www.theverge.com/2022/7/26/23280045/rick-fox-sustainable-concrete-startup-partanna-carbon-negative