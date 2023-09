Wittenskippers ûndersiikje it potensjeel fan kombucha, in fermentearre teedrank, yn romteferkenning. Kombucha-kultueren, dy't besteane út baktearjes en gist, hawwe unike skaaimerken dy't har geskikt meitsje foar oerlibjen yn drege omstannichheden. Undersikers hawwe ûntdutsen dat dizze kultueren ekstreme temperatueren en strieling kinne ferneare, wêrtroch't se in ideale kandidaat binne foar romtemisjes.

Ien fan 'e meast kânsrike aspekten fan kombucha-kultueren is har fermogen om soerstof te generearjen. Troch de soerstofprodusearjende mooglikheden fan dizze mikroben te benutten, kinne astronauten har ôfhinklikens fan eksterne boarnen foar ademende lucht mooglik ferminderje. Dit kin takomstige romtemisjes signifikant ferbetterje en it paad foar minsklike kolonisaasje op 'e moanne of Mars frijmeitsje.

De European Space Agency (ESA) hat eksperiminten útfierd om de fearkrêft fan kombucha-kultueren yn 'e romte te testen. Baktearjes fûn yn dizze kultueren waarden stjoerd nei it International Space Station en observearre om har DNA te reparearjen nei bleatstelling oan kosmyske strieling. Dit toant har fermogen om oan te passen en te oerlibjen yn bûtenierdske omjouwings.

Wittenskippers sjogge in takomst wêr't kombucha-kultueren astronauten begeliede op romtemisjes. Dizze kultueren koenen wurde brûkt om soerstof te generearjen, in duorsume boarne fan ademende lucht foar langduorjende misjes. De ûndersikers spekulearje sels dat kombucha kin tsjinje as in biofabryk, en produsearret net allinich soerstof, mar oare essensjele boarnen dy't nedich binne foar minsklik oerlibjen yn 'e romte.

De potinsjele tapassingen fan kombucha yn romteferkenning binne spannend en hâlde belofte foar de takomst fan minsklike romtemisjes. Wylst ûndersikers trochgean mei it bestudearjen fan de eigenskippen fan dizze mikro-organismen, hoopje se te sjen dat kombucha-monsters wurde brûkt op 'e moanne en fierder.

boarnen:

- European Space Agency (ESA)