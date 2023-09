Kim Kardashian oerwint har eangst foar spinnen op 'e set fan AHS: Delikaat

Kim Kardashian, de reality TV-stjer en ûndernimmer, hat har eangsten koartlyn konfrontearre doe't se wurke oan 'e set fan American Horror Story: Delicate. Yn in promoasjefotoshoot foar de show kin Kardashian sjoen wurde posearje mei in massive tarantula op har romp. It byld, dield op sosjale media, luts gau omtinken en soarge foar petearen oer it konfrontearjen fan eangsten.

Yn 'e titel dy't de foto begeliedt, joech Kardashian ta: "Ik bin sa bang foar spinnen." Dizze iepenlike bekentenis fan in ferneamdens mei miljoenen folgers markeart in mienskiplike eangst dield troch in protte minsken.

Facing eangsten is gjin maklike taak, en foar Kardashian, it betsjutte konfrontearjend har arachnophobia head-on. Troch frijwillich in tarantula op har te krûpen, toande se ûnbidige moed en in reewilligens om har grinzen te ferleegjen.

Dit skerpe byld is in krêftige herinnering dat eangst kin wurde ferovere mei bepaling en in reewilligens om bûten de komfortsône te stappen. It tsjinnet as ynspiraasje foar partikulieren dy't wrakselje mei har eigen eangsten om har kop op te stean.

De fotoshoot en Kardashian's earlikens oer har eangsten hawwe petearen opsmiten oer de aard fan eangst en hoe't it minsken werom kin op ferskate gebieten fan it libben. It oerwinnen fan eangsten kin liede ta persoanlike groei en in gefoel fan empowerment.

Oer it algemien tsjinnet de dappere beweging fan Kim Kardashian op 'e set fan AHS: Delicate as in herinnering dat eangsten tsjinkomme is in moedige hanneling dy't oaren kin ynspirearje om har eigen eangsten te konfrontearjen en se te oerwinnen.

Definysjes:

- Tarantula: In soarte fan grutte, hierige spin dy't faaks troch minsken benaud wurdt fanwegen har uterlik.

boarnen:

- Dailymail.com