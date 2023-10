High Redshift Active Galaxies Challenge besteande begryp fan supermassive swarte gatten

Yn in resinte stúdzje hawwe astronomen gegevens fan 'e James Webb Space Telescope (JWST) brûkt om de relaasje te ûndersiikjen tusken supermassive swarte gatten (SMBH's) en har gasthearstelsels by hege redshifts. Dizze fiere, iere universum SMBH's jouwe ynsjoch yn 'e formaasje en groei fan dizze kosmyske bisten.

Ien fan 'e wichtichste fragen by it begripen fan SMBH's is har oarsprong. Astronomen debattearje noch oft dizze swarte gatten foarmje út lege massa oerbliuwsels fan massive stjerren of troch it ynstoarten fan swierdere direkte ynstoarte swarte gatten. De ûntdekking fan in "oer-massive" SMBH mei JWST suggerearret de mooglikheid fan in swiere sied oarsprong, mar fierdere populaasje-basearre stúdzjes binne nedich om dit te befêstigjen.

In oare puzel is de nauwe korrelaasje tusken de massa fan 'e SMBH en de stellêre massa fan' e host-galaxy. Dizze korrelaasje wurdt waarnommen yn systemen yn 'e buert, mar it bestudearjen fan it by hege readferskowing hat in útdaging west fanwegen de helderheid fan' e opkommende SMBH's yn ferliking mei har gasthearstelsels. Lykwols, mei de gefoelichheid fan JWST, astronomen binne no by steat om te bestudearjen dizze relaasje op hege-readshifts.

De auteurs fan dizze stúdzje gearstalden in stekproef fan 23 hege redshift SMBH's út JWST-gegevens. Elke boarne waard selektearre op basis fan 'e oanwêzigens fan in brede Hα-line, wat de oanwêzigens fan in accreting SMBH oanjout. De resultaten lieten sjen dat de relaasje tusken SMBH-massa en galaxy-massa by hege readferskowingen signifikant oars is fan de lokale relaasje.

Wichtich is dat de swarte gatten mei hege readferskowing folle massiver wurde fûn yn ferliking mei har gasthearstelsels dan wat wurdt waarnommen yn it lokale universum. Dizze fynst daagt ús hjoeddeistige begryp fan 'e ko-evolúsje fan SMBH's en har host-galaxies út.

De gefolgen fan dizze hege redshift relaasje binne signifikant. It suggerearret dat d'r mear SMBH's binne by hege redshifts dan earder ferwachte. De stúdzje markeart ek it potensjeel foar relatyf lytse host-galaxies om massive SMBH's te hostjen, wat kin wurde sjoen troch JWST.

Dit ûndersyk jout nije ynsjoch yn de formaasje en groei fan supermassive swarte gatten en harren relaasje mei harren gasthear galaxies. It iepenet wegen foar fierdere stúdzjes om de oarsprong fan dizze kosmyske bisten en har ynfloed op 'e evolúsje fan stjerrestelsels better te begripen.

boarnen:

– Fabio Pacucci, Bao Nguyen, Stefano Carniani, Roberto Maiolino, Xiaohui Fan. JWST CEERS & JADES Aktive galaxies by z = 4 - 7 Skeinje de lokale MBH-Mgal-relaasje by > 3σ: gefolgen foar swarte gatten mei lege massa en siedmodellen. Yntsjinne oan ApJL.