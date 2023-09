Astronomen ûntdekke nije metoade om de útwreidingsrate fan it universum te mjitten

Astronomen hawwe lang besocht te begripen de snelheid wêrmei't it Universum útwreidet, mar hawwe in grutte diskrepânsje yn har mjittingen tsjinkaam. De direkte metoade foar it mjitten fan it útwreidingsnivo troch te observearjen hoe't objekten fan ús lykje te ferdwinen jout konsekwint resultaten oer 9% heger as de wearden dy't krigen binne troch it bestudearjen fan sinjalen út it iere Universum. Dizze diskrepânsje hat soargen makke en laat ta in opnij evaluaasje fan ús begryp fan it Universum.

Om dit probleem te oerwinnen, hawwe wittenskippers socht nei nije manieren om it útwreidingsnivo mei gruttere krektens te mjitten. Ien potinsjele oplossing omfettet it bestudearjen fan "standert kearsen" lykas type Ia supernovae, dy't bekende yntrinsike eigenskippen hawwe. It observearjen fan dizze seldsume barrens op ekstreme ôfstannen hat lykwols in útdaging west.

Gelokkich is der in trochbraak makke. Dr Brenda Frye en har team hawwe koartlyn in type Ia supernova ûntdutsen dy't fertrijefâldige ferskynde yn in gravitasjonele lens makke troch in foargrûn galaxy cluster. Dizze unike observaasje biedt de mooglikheid om de útwreidingsrate krekter te mjitten dan ea earder.

Type Ia supernovae binne benammen nuttich foar ôfstânmjittingen fanwegen har helderheid en standert eigenskippen. Troch de ljochtkromme fan in supernova fan type Ia te analysearjen en syn redshift te bepalen, kinne astronomen de ôfstân bepale en dizze brûke om de útwreidingsrate direkt te mjitten.

Gravitational lensing, it bûgen fan ljocht troch de oanwêzigens fan in foargrûnmassa, kin noch mear weardefolle gegevens leverje. As in massive foargrûnobjekt in eftergrûngalaxy fergruttet troch lensing, kinne de mjittingen fan 'e gravitasjonele tiidfertraging fan alle transiente barrens binnen de lensôfbyldings wurde brûkt om de útwreidingsrate te skatten.

De ûntdekking fan in sterke gravitasjonele lens dy't in regio fergruttet dy't fiere, massive en stjerfoarmjende stjerrestelsels befettet, hâldt grutte belofte foar it begripen fan it útwreidingsnivo fan it Universum. Fierdere observaasjes en mjittingen yn 'e rin fan' e tiid kinne krúsjale ynsjoch leverje yn dit fûnemintele aspekt fan kosmology.

Boarne: Scientific American, Space.com